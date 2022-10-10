Halil Akbunar Süper Lig'e dönüyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe ihtimali

Süper Lig'de uygulanan 3 yerli zorunluluğu ise Türk takımlarını oldukça zorluyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk "Bu kuraldan hocalar mutsuz, oyuncular mutsuz, medya mutsuz, yorumcular mutsuz. Kim memnun, merak ediyorum. Umarım bir an önce değişir" demişti.

Buruk bu şikayetine rağmen kuralın değişmeme ihtimaline karşın yerli kalitesini artırmayı amaçlıyor ve Halil'i takımında görmek istiyor.

Belçika ekibiyle yakın ilişkileri olan Fenerbahçe'nin de devreye girmesi söz konusu. Kanatlarda yerli eksiği olan Fenerbahçe, yabancı fazlalığı nedeniyle bazı isimleri TFF'ye bildirememişti.