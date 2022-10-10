Halil Akbunar Süper Lig'e dönüyor!
Sezon başında Göztepe'den ayrılıp Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Halil Akbunar Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmış ancak Halil'in tercihi yurt dışı olmuştu. Halil'in Türkiye'ye dönüşü söz konusu ve devler pusuda.
1 milyon euro'ya Belçika'ya gitti
Westerlo forması giyen Halil Akbunar yeniden Süper Lig'e dönmek üzere. Göztepe'den ayrıldıktan sonra 4 büyüklerle birlikte Başakşehir için de adı geçen Halil, Avrupa deneyimi yaşamak istediğini söyleyerek Belçika'ya transfer olmuştu.
Westerlo'da şimdiye dek 6 lig 1 de kupa maçına çıkan Halil, 2 gol 1 asistle oynadı.
Galatasaray ve Fenerbahçe ihtimali
Süper Lig'de uygulanan 3 yerli zorunluluğu ise Türk takımlarını oldukça zorluyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk "Bu kuraldan hocalar mutsuz, oyuncular mutsuz, medya mutsuz, yorumcular mutsuz. Kim memnun, merak ediyorum. Umarım bir an önce değişir" demişti.
Buruk bu şikayetine rağmen kuralın değişmeme ihtimaline karşın yerli kalitesini artırmayı amaçlıyor ve Halil'i takımında görmek istiyor.
Belçika ekibiyle yakın ilişkileri olan Fenerbahçe'nin de devreye girmesi söz konusu. Kanatlarda yerli eksiği olan Fenerbahçe, yabancı fazlalığı nedeniyle bazı isimleri TFF'ye bildirememişti.
Bonservisiyle alınacak
Galatasaray Halil Akbunar için Westerlo ile görüşecek ve devre arasında transferi bitirmeye çalışacak. Westerlo ile 1 yıllığına anlaşan Halil sezon sonu serbest kalacak. Bu nedenle bonservis konusunda orta yolun bulunmasının kolay olması bekleniyor. Westerlo oyuncu için 1 milyon euro ödemişti.
Galatasaray'a Halil transferinde rakipler çıkması ise sürpriz olmayacak. 3 yerli kuralı nedeniyle kulüpler, Türk oyuncularla yakından ilgileniyor.
O da dönmek istiyor
Halil Akbunar'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve büyük takım tecrübesi yaşamak istediği bildirildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe'de geçirdiği 6 sezonda 310 maça çıkıp 49 gol 52 asiste imza atmıştı.