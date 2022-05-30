30 Mayıs 2022 - 09:50 Son Güncelleme:
Halil Akbunar transferinde sona doğru! Bitmesi an meselesi
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Göztepe'nin Süper Lig'den düşmesi sonrası kadrodaki birçok isimle yollar ayrılıyor. Onlardan biri de kaptan Halil Akbunar olacak. Halil'in peşinde Süper Lig'in devleri de var ve transferi bitirmeye en yakın kulüp Trabzonspor.
30 Mayıs 2022 - 09:50 Son Güncelleme:
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Halil Akbunar için Göztepe ile anlaşma zemini arayan Trabzonspor büyük aşama kaydetti. 28 yaşındaki oyuncunun da ayrılma talebinin oluşu transferin bitmesini kolaylaştıracak.
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Sezon başında ve devre arasında da Göztepe ile temas kuran Trabzonspor, yüksek bonservis talebiyle transferi rafa kaldırmıştı. İzmir ekibinin küme düşmesi sonrası küçülmeye gidecek olması nedeniyle transferin bu yaz bitmesi bekleniyor.
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Halil Akbunar da kulübünden kolaylık beklediğini iletti ve beklemeye geçti. Trabzonspor transferi 1.5 milyon euro'yu geçmeyecek bir bedelle bitirme niyetinde. İstanbul devlerinin de ilgilendiği Halil, Abdullah Avcı ile çalışmak için önceliği Karadeniz ekibine verdi.
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