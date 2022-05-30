Halil Akbunar transferinde sona doğru! Bitmesi an meselesi

Halil Akbunar da kulübünden kolaylık beklediğini iletti ve beklemeye geçti. Trabzonspor transferi 1.5 milyon euro'yu geçmeyecek bir bedelle bitirme niyetinde. İstanbul devlerinin de ilgilendiği Halil, Abdullah Avcı ile çalışmak için önceliği Karadeniz ekibine verdi.