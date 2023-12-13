Halil Umut Meler'i yumruklamadan önce tehdit etmiş

Ankara'da 1-1 biten Rizespor maçı sonrası Türk futbolunun utanç gecesine imza atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, bu saldırının sinyalini 11 ay önce verdi. Adana Demirspor'a 3-1 yenildikleri maçtan sonra konuşan Koca, "Hakemler eğer futbolu böyle yönetmeye devam ederlerse, bu son tepkim. Bundan sonra oluşabilecek şeylerde nasıl bir tepki vereceğim bende mahsus kalsın. Tarihte görülmemiş büyük tepkilerle karşılaşacaklarını, farklı yöntemlerin olacağını bilmelerini isterim" dedi.

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FAiR PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞ

Faruk Koca'nın bu beyanından sadece bir ay önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "ayın fair play ödülü"nü aldığı ortaya çıktı. Halil Umut Meler'in hastanede verdiği ifade ise olayın boyutunu ortaya koydu. Meler, "Faruk Koca sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM YÖNETSİN

Türk futbolunda kaosa yol açan olaydan sonra ortaya çıkan belirsizlik sürüyor. Futbol Federasyonu liglerin süresiz ertelendiğini açıklamıştı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası olduğu için takvim sıkışık. Ligin 19 Mayıs'ta bitmesi gerekiyor. Maçların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak sezon arasının (25 Aralık-5 Ocak) öne çekilebileceği konuşuluyor. Bu arada hakemler "Radikal ve keskin kararlar alınmadığı sürece maçlara çıkmayacağız, gerekirse yabancı hakemler yönetsin" görüşünde birleşti.

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ÖZÜR 1 GÜN SONRA AKLINA GELEBİLDİ

FARUK Koca, dün akşam saatlerinde yazılı bir açıklamayla kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ankaragücü Kulübü’nün sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasına, "Halil Umut Meler’e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum" sözleriyle başlayan Koca devamında istifa ettiğini duyurdu: "Ankaragücü Kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibarıyla MKE Ankaragücü başkanlığından istifa ediyorum." Öte yandan dün, Ankaragücü yönetiminden bir grup Meler’i hastanede ziyarete gitti ancak Meler heyeti kabul etmedi.

EMRE’Yİ ZOR TUTTULAR

Koca’nın yumruğunun hemen öncesinde bir görüntü zihinlere takıldı. Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakeme uzaktan parmak sallıyor, bir an önce hakemin yanına gitmek için çırpınıyor, Rizespor hocası İlhan Palut ise onu zor tutuyordu.

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O an neler yaşandığını ve Emre Belözoğlu’nu nasıl engellediğini İlhan Palut şöyle anlattı: “Olayların çıkmasına anlam veremedim. Başkan saha içine girerken, teknik direktör Belözoğlu çok sinirliydi. Kendisini sürekli ‘Sakin ol hocam, sakin ol’ diyerek teskin etmeye çalıştım. Soyunma odasına girmemiz konusunda ikna ettim. Son dakikada yenilen gole çok sinirlendiler.”

BU İLK YUMRUĞU DEĞİLMİŞ

2020-2021 sezonunda MKE Ankaragücü’nü çalıştıran deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, A Spor’a yaptığı açıklamada Faruk Koca’nın daha önce kendisine de saldırdığını açıkladı. Ankaragücü’nde daha önce asbaşkanlık görevi üstlenen Faruk Koca, 2021 yılında yapılan seçimle göreve gelip başkent ekibinin 42. başkanı olmuştu.

NE KADAR CEZA ALIR?

TCK’ya göre, şüphelilerin tutuklanmasına neden olan “Kasten Yaralama” suçu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmayı ön görüyor. Ancak söz konusu suç “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle” işlenmesi halinde, bu ceza yarı oranında artıyor. Bu madde yönünde şüphelilere 4.5 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün. Tutuklama gerekçesi olan “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçunun “Kemik kırıklarına veya çıkığına neden olması halinde” verilen ceza bir kez daha yarı oranında artıyor. Böylece şüphelilerin 6 yıl 7 aya kadar hapis cezası verilmesinin yolu açılıyor. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan “Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi” hükmü de “Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında” artırılmasını içeriyor. Bu durumda toplamda zanlılara 9 yıla kadar hapis cezası verilmesi mümkün olabiliyor.

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