Hem yabancı alacak hem sınıra takılmayacak! İşte Fenerbahçe'nin hedefi
Fenerbahçe 8 Eylül'e kadar transfer çalışmalarını sürdürecek. Batshuayi'den sonra bir de stoper almak isteyen sarı lacivertlilerde hedef belirlendi ve transfer için bastırılıyor. Fenerbahçe yabancı kontenjanına takılmamak içinse yöntemini buldu.
Fenerbahçe kadrosuna bir isim daha katarak transferi kapatacak. Stoper arayışlarında seçeneği ikiye indiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılmamak içinse 20 yaş altı bir oyuncu almaya karar verdi. Yeni stoperin kadroya derinlik katması isteniyor ve direkt ilk 11'e yazılmayacak Bu nedenle sarı lacivertliler potansiyelli bir yabancıda karar kıldı.
İlk hedef Portekiz'in Famacalicao takımında forma giyen Alexandre Penetra. Ajansspor'daki habere göre 20 yaşındaki stoper için görüşmeler başladı. Oyuncunun kural sayesinde yabancı sınırına takılmaması Fenerbahçe'nin Penetra'yı ilk sıraya yazmasını sağladı.
Ancak Penetra'da sorun çıkması halinde kadrodan bir ismi gözden çıkaracak olan Fenerbahçe, hedefini Meksika'ya çevirecek. Toluca'da oynayan 22 yaşındaki Haret Ortega'yı almaya çalışacak.
Yönetimin Jesus'un isteği doğrultusunda iki isimden birini bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe ardından ise kadrodaki bazı isimlerle yolları ayırıp transferi kapatacak.