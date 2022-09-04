Hem yabancı alacak hem sınıra takılmayacak! İşte Fenerbahçe'nin hedefi

Fenerbahçe kadrosuna bir isim daha katarak transferi kapatacak. Stoper arayışlarında seçeneği ikiye indiren Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılmamak içinse 20 yaş altı bir oyuncu almaya karar verdi. Yeni stoperin kadroya derinlik katması isteniyor ve direkt ilk 11'e yazılmayacak Bu nedenle sarı lacivertliler potansiyelli bir yabancıda karar kıldı.