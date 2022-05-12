Henry Onyekuru Olympiakos'tan ayrılıyor: Süper Lig ihtimali belirdi

Galatasaray olmazsa...

Onyekuru için zararına da olsa satış kararı alan Olympiakos, 4.5 milyon euro ödediği oyuncuyu 2 ila 2.5 milyon euro civarına satmaya hazır. Onyekuru ise eski günlerine dönmek için maaş konusunda fedakarlık yapmayı göze aldı.

İlk tercihi Galatasaray olan Onyekuru, sarı kırmızılılardan teklif alamaması halinde Süper Lig'den gelebilecek diğer teklifleri değerlendirecek. Nijeryalı oyuncuya Süper Lig'den bazı takımların ilgisi var.