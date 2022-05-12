Henry Onyekuru Olympiakos'tan ayrılıyor: Süper Lig ihtimali belirdi
Olympiakos'un sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Yunanistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Koca sezon boyunca bir kez bile 90 dakika forma şansı bulamayan Onyekuru, Galatasaray'daki parlak günlerinden uzak.
Yunanistan'da olmadı
Olympiakos sezon öncesi Monaco'dan 4.5 milyon euro'ya satın aldığı Onyekuru'yu göndermeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın opsiyonunu kullanmaması sonrası Olympiakos'la anlaşan Nijeryalı hücumcu, Yunanistan'da hayal kırıklıklarıyla dolu bir yıl geçirdi.
Galatasaray'la enerjisi tutuyor
Hiçbirinde 90 dakika şans bulamadığı 14 maça çıkan Onyekuru, 603 dakika forma giydiği sezonda gol ya da asist yapamadı. Oysa sakatlık, hastalık ve maç eksiğiyle geldiği son Galatasaray döneminde bile gelir gelmez gollerine başlamış ve taraftarı mest etmişti.
"Henry dönmeye hazır"
24 yaşındaki oyuncunun menajeri William D'Avila, Onyekuru'nun talebi sonrası Galatasaray ile temasa geçerek "Henry'yi tekrar size getirebilirim" mesajını iletti.
Burak Elmas bu transfere sıcak bakıyor ancak görevden ayrılma durumundan ötürü hamle yapamıyor.
Yeni yönetime kalacak karar için 11 Haziran'daki seçim bekleniyor.
Galatasaray olmazsa...
Onyekuru için zararına da olsa satış kararı alan Olympiakos, 4.5 milyon euro ödediği oyuncuyu 2 ila 2.5 milyon euro civarına satmaya hazır. Onyekuru ise eski günlerine dönmek için maaş konusunda fedakarlık yapmayı göze aldı.
İlk tercihi Galatasaray olan Onyekuru, sarı kırmızılılardan teklif alamaması halinde Süper Lig'den gelebilecek diğer teklifleri değerlendirecek. Nijeryalı oyuncuya Süper Lig'den bazı takımların ilgisi var.