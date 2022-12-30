Hull City'nin hocası Ozan Tufan'ın ayrılığı için açık kapı bıraktı

"Birçok şey yaşanabilir"

A Spor'daki habere göre, Rosenior şu an için bir teklif olmadığını söyleyerek, "Ozan Tufan için henüz resmi bir teklif almadık. Ocak ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok şey yaşanabilir ancak şu anda herhangi bir durum yok" ifadelerini kullandı.