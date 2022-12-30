30 Aralık 2022 - 11:44 | Son Güncelleme:
Hull City'nin hocası Ozan Tufan'ın ayrılığı için açık kapı bıraktı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior'u getirmişti. Rosenior, ayrılacağı yönünde iddialar olan Ozan Tufan ile ilgili konuştu.
30 Aralık 2022 - 11:44 | Son Güncelleme:
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Hull City'de forma giyen Türk futbolcu Ozan Tufan için transfer iddiaları var. Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli orta saha, geçtiğimiz haftalarda da İspanya'da oynama hayali olduğunu itiraf etmişti.
Ayrılık iddialarına dair Hull City teknik direktörü Liam Rosenior'dan açıklama geldi.
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"Birçok şey yaşanabilir"
A Spor'daki habere göre, Rosenior şu an için bir teklif olmadığını söyleyerek, "Ozan Tufan için henüz resmi bir teklif almadık. Ocak ayında transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok şey yaşanabilir ancak şu anda herhangi bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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3 milyon euro ödendi
Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan için Hull City 3 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi, Ozan'la yolları ayırmak için bonservis talep edecek.