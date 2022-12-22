Hull City'nin Türklerine Süper Lig kancası

Doğukan için Galatasaray devrede

Fanatik'teki habere göre ise, Doğukan Sinik için ise Galatasaray devrede. İngiliz ekibinde genellikle yedek kalan ve hamle oyuncusu olan Doğukan, Süper Lig devlerinden birinde oynamaya sıcak bakıyor.

Milli takımda da oynayan 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro ödeyen Hull, en az bu civarda bir teklif bekliyor.