Hull City'nin Türklerine Süper Lig kancası
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig'de oynayan veya daha önce forma giymiş birçok ismi kadrosuna katmıştı. Şu anda kadrosunda iki Türk oyuncu bulunduran Hull, yerli kuralı nedeniyle Süper Lig kulüplerinin odak noktası.
İki oyuncuya toplam 7.5 milyon euro ödendi
Acun Ilıcalı geçtiğimiz ocak ayında Hull City'yi satın almış ve kulübe birçok yeni transfer yapmıştı. Bu transferlerden ikisi ise Ozan Tufan ile Doğukan Sinik olmuştu.
Ozan için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro, Doğukan için ise Antalyaspor'a 4 milyon euro ödemişti.
Yerli kuralı nedeniyle gündemdeler
Türkiye'de yerli oyuncu kuralının 8+3'ten 7+4'e evrilecek olması nedeniyle Türk oyuncular kıymete bindi. Dışarıda giyen kaliteli yerlilere Süper Lig devlerinden büyük ilgi var.
Ozan ve Doğukan da Süper Lig ekiplerinin gündeminde.
Ozan Tufan için Beşiktaş'ın ilgisi olduğu belirtiliyor. Ara transfer Hull City'ye teklif yapacağı iddia edilen Beşiktaş, orta sahada Dele Alli'den memnun değil ve takviye düşünüyor.
Güneş'ten maddi sıkıntı açıklaması
Şenol Güneş ise Türkiye Kupası maçı sonrası Ozan Tufan iddiaları için genel bir cevap vererek, "Ara transfer çok fazla şey beklemeyin, durumumuz ortada" dedi.
Beşiktaş, bütçe yaratabilirse Ozan ihtimali doğacak.
Doğukan için Galatasaray devrede
Fanatik'teki habere göre ise, Doğukan Sinik için ise Galatasaray devrede. İngiliz ekibinde genellikle yedek kalan ve hamle oyuncusu olan Doğukan, Süper Lig devlerinden birinde oynamaya sıcak bakıyor.
Milli takımda da oynayan 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro ödeyen Hull, en az bu civarda bir teklif bekliyor.
Takas seçeneği
Galatasaray ise Doğukan transferinde takas yöntemine başvurabilir. Haberin detayında Galatasaray'ın göndermek istediği isimlerden birine Hull da olumlu yaklaşırsa, takas yönteminin kullanılacağı bildirildi.