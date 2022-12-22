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FutbolHull City'nin Türklerine Süper Lig kancası
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22 Aralık 2022 - 10:34 | Son Güncelleme:

Hull City'nin Türklerine Süper Lig kancası

Futbol

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig'de oynayan veya daha önce forma giymiş birçok ismi kadrosuna katmıştı. Şu anda kadrosunda iki Türk oyuncu bulunduran Hull, yerli kuralı nedeniyle Süper Lig kulüplerinin odak noktası.

22 Aralık 2022 - 10:34 | Son Güncelleme:
2İki oyuncuya toplam 7.5 milyon euro ödendi

İki oyuncuya toplam 7.5 milyon euro ödendi

Acun Ilıcalı geçtiğimiz ocak ayında Hull City'yi satın almış ve kulübe birçok yeni transfer yapmıştı. Bu transferlerden ikisi ise Ozan Tufan ile Doğukan Sinik olmuştu.

Ozan için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euro, Doğukan için ise Antalyaspor'a 4 milyon euro ödemişti.

3Yerli kuralı nedeniyle gündemdeler

Yerli kuralı nedeniyle gündemdeler

Türkiye'de yerli oyuncu kuralının 8+3'ten 7+4'e evrilecek olması nedeniyle Türk oyuncular kıymete bindi. Dışarıda giyen kaliteli yerlilere Süper Lig devlerinden büyük ilgi var.

Ozan ve Doğukan da Süper Lig ekiplerinin gündeminde.

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Ozan Tufan için Beşiktaş'ın ilgisi olduğu belirtiliyor. Ara transfer Hull City'ye teklif yapacağı iddia edilen Beşiktaş, orta sahada Dele Alli'den memnun değil ve takviye düşünüyor.

5Güneşten maddi sıkıntı açıklaması

Güneş'ten maddi sıkıntı açıklaması

Şenol Güneş ise Türkiye Kupası maçı sonrası Ozan Tufan iddiaları için genel bir cevap vererek, "Ara transfer çok fazla şey beklemeyin, durumumuz ortada" dedi.

Beşiktaş, bütçe yaratabilirse Ozan ihtimali doğacak.

6Doğukan için Galatasaray devrede

Doğukan için Galatasaray devrede

Fanatik'teki habere göre ise, Doğukan Sinik için ise Galatasaray devrede. İngiliz ekibinde genellikle yedek kalan ve hamle oyuncusu olan Doğukan, Süper Lig devlerinden birinde oynamaya sıcak bakıyor.

Milli takımda da oynayan 23 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro ödeyen Hull, en az bu civarda bir teklif bekliyor.

7Takas seçeneği

Takas seçeneği

Galatasaray ise Doğukan transferinde takas yöntemine başvurabilir. Haberin detayında Galatasaray'ın göndermek istediği isimlerden birine Hull da olumlu yaklaşırsa, takas yönteminin kullanılacağı bildirildi.

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