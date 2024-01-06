Icardi'de sorun büyük! Eski aşkı depreşti

Yaşanan bir gelişme, Galatasaray’da camianın tadını kaçırdı. Mauro Icardi’nin eski takımı Inter’e dönmek istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddianın sahibi, İtalyan yayın organı Tuttosport. Servis edilen haberde, Arjantinli yıldızın İtalyan ekibinin yetkilileri ile geri dönüş konusunda temasa geçtiği vurgulandı. Haberde, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle İtalyan ekibinin bu isteğe soğuk baktığının belirtilmesi yüreklere su serpse de her fırsatta Türkiye ve Galatasaray’da mutlu olduğunu dile getiren Icardi’nin bu hamlesi ister istemez akıllara ‘Sorun ne’ sorusunu getirdi. Son dönemde yaşadığı form düşüklüğü ile de dikkat çeken yıldız futbolcunun, lösemi tedavisi gören eşi Wanda Nara’nın isteği üzerine İtalya’ya dönme kararı aldığı öne sürüldü. Nara, geçtiğimiz ay İtalya’da bir programa yarışmacı olarak da katılmıştı.

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KÖTÜ HABER GELDİ BİR SÜRE YOK!

Icardi için bir kötü haber de sağlık heyetinden geldi. Yapılan bilgilendirmede, “Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir” denildi.

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Bu sezon ligde ve Avrupa’da 25 maça çıkan Icardi, 15 gol ve 6 asistle 21 kez skora doğrudan etki etti.

ONYEDİKA SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların, Club Brugge forması giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika için devreye girdiği öne sürüldü. Cim Bom’un, 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Belçika ekibine 3 milyon euro kiralama bedeli, 12 milyon euro da satın alma opsiyonu bulunan bir teklif yaptığı belirtildi.

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GENÇ BARAN GERİ DÖNDÜ

Şanlıurfaspor, geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan kiraladığı Baran Aksaka ile yollarını ayırdı. Sarıkırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece takıma geri döndü.

NEŞELİ İDMAN

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenmanda teknik ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Oyuncuların yüksek tempoya rağmen neşeli olması dikkat çekti.

PASTALI KUTLAMA

Galatasaray’da dünkü antrenman öncesi doğum günü kutlaması vardı. 18 yaşına giren genç futbolcu Eren Paşahan’ın yeni yaşı pasta kesilerek kutlandı.

BURUK’UN YÜZÜ GÜLDÜ

Yarın Konyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da Sanchez’in hazır hale gelmesi teknik patron Okan Buruk’un yüzünü güldürdü. Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında görev yapamayan Kolombiyalı stoperin herhangi bir sorunu kalmadı. Buruk, kritik karşılaşmada Sanchez ile Abdülkerim’den oluşan ideal stoper tandemine yeniden kavuşacak.