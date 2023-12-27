'İmparator Panathinaikos'ta! Fatih Terim'in ilk transferi ve ekibi belli oldu!

Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim, komşu ülke Yunanistan’ın en büyük takımlarından Panathinaikos’un başına geçiyor. 2010’dan beri Yunanistan’da şampiyonluk yaşayamayan Panathinaikos 15 haftası tamamlanan ligde lider PAOK’un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Ancak Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Atina ekibi play-off’ta elenip yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nde son sırada kalınca teknik direktör İvanovic ile yolların ayrılmasına karar verildi.

EKİBİYLE BİRLİKTE GİDİYOR

Panathinaikos Kulübü yöneticileri ile önceki gün Türkiye’de görüşen ve prensipte anlaşan Terim, bugün Atina’da kendisini 1.5 yıllığına Panathinaikos’un teknik direktörü yapan sözleşmeye imza atacak. Basketbol takımını Ergin Ataman’a emanet eden Panathinaikos böylece futbolun başına da başka bir Türk antrenörü getirmiş olacak. Terim’in ekibinde Galatasaray’daki yardımcı antrenörü Necati Ateş’in yanı sıra idari kadroda yer alan Şükrü Hanedar, Mert Çetin ve Eray Sözen’in de olacağı öğrenildi.

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'İLK TRANSFER BAKASETAS' İDDİASI

Panathinaikos, Fatih Terim’in "Tamam" demesi halinde Trabzonspor'da mutsuz olan Bakasetas’ı kadrosuna katmayı planlıyor.

İddialara göre Yunan futbolcu, ülkesinde forma giymeye sıcak bakıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına teknik direktör Abdullah Avcı'dan da onay çıktı.

Bu sezon Bordo-mavili takımla 16 maçta süre alan Bakasetas, 5 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı.

TAKIM DEĞERİ 58.5 MİLYON EURO

Fatih Terim, Yunanistan ekibinde 58.5 milyon euroluk bir takımla mücadele edecek. Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen Arao da takımın önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

OCAKTA 3 OLYMPİAKOS DERBİSİ

Geride kalan sezonda normal periyodu lider tamamlasa da play-off’ta şampiyonluğu AEK’e kaptıran Panathinaikos’ta Fatih Terim’i göreve gelir gelmez zorlu maçlar bekliyor. Deneyimli teknik adam sadece ocak ayında 3 kez Pana’nın ezeli rakibi Olympiakos ile derbiye çıkacak. Yunanistan Kupası son 16 turunda iki ezeli rakip önce 10 Ocak’da Panathinaikos’un ev sahipliğinde, sonra 17 Ocak’ta rövanşta karşılaşacak. 27 Ocak’ta ise Panathinaikos bu kez lig maçında Olympiakos’u konuk edecek.

AVRUPA’DA 3. TAKIMI OLACAK

Galatasaray’da üst üste 4 şampiyonluk yaşadıktan sonra 2000-01 sezonunda Fiorentina’yı çalıştıran Fatih Terim, sonraki sezon da Milan’da görev yapmıştı. 70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışında görev almış olacak.

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