İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'yu tehdit olarak görüyor! 'Barcelona dikkat etmeli'

Ayrıca Kerem, Beşiktaş maçı sonrası kendisini izlemeye gelen Lyon kulübüyle ilgili soruya, "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum" cevabını verdi.