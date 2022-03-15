İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'yu tehdit olarak görüyor! 'Barcelona dikkat etmeli'
Süper Lig'de dün akşam Galatasaray - Beşiktaş derbisi vardı. Maçın yıldızı iki golle takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu oldu. Perşembe günü oynanacak Barcelona maçı öncesi hayli formda olan Kerem, İspanyol devi Barcelona için tehdit olarak görülüyor.
İspanya medyasının önde gelen spor gazetelerinden Marca, Kerem Aktürkoğlu'nun Barcelona için tehdit olduğunu yazdı. İlk maç öncesi Kerem ile özel bir röportaj da yapan Marcao, genç oyuncunun potansiyelinden haberdar.
Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ve attığı iki gol İspanyol Marca gazetesinde yer buldu. Gazete, oyuncudan, "Kerem 'Potter' Aktürkoğlu" diye bahsederken Perşembe günü İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçında Aktürkoğlu’yu Barcelona için tehdit olarak yazdı ve ilk maçta da Ter Stegen'i en çok zorlayan isim olarak öne çıkardı.
Ayrıca Kerem, Beşiktaş maçı sonrası kendisini izlemeye gelen Lyon kulübüyle ilgili soruya, "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum" cevabını verdi.