31 Mayıs 2022 - 08:10 Son Güncelleme:
İstanbul'da kalmak isteyen Sosa'ya Ankara'dan talip çıktı
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Jose Sosa daha önce yaptığı açıklamada İstanbul'da kalmak istediğini söylemişti. Şehri seven ve düzeninden memnun olan Arjantinli oyuncuya Ankaragücü talip oldu. Sosa, İstanbul'dan bir takımdan teklif alamazsa Ankara'ya gidebilir.
31 Mayıs 2022 - 08:10 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Taraftara ileride bir gün şampiyon olacaklarının sözünü veren Başkan Faruk Koca, öncelikle ligde kalıcı olabilmek adına transfere ağırlık verdi. Koca, Jose Sosa'yı gündeme aldı.
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Ankara'ya davet edilen Arjantinli oyuncu şu anda boşta. İstanbul'da kalmaya gönüllü olan Sosa, aradığı teklifi bulamazsa Ankara'ya gitmeye de sıcak bakıyor. Koca'nın bizzat görüştüğü Sosa'dan bu konuda söz aldığı öğrenildi.
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Şu anda tatilde olan Sosa, bir süre daha İstanbul ekiplerinden birinden teklif kovalayacak. Olmaması durumunda tatil sonrası Ankaragücü'ne imzayı atacak.
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