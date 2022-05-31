İstanbul'da kalmak isteyen Sosa'ya Ankara'dan talip çıktı

Ankara'ya davet edilen Arjantinli oyuncu şu anda boşta. İstanbul'da kalmaya gönüllü olan Sosa, aradığı teklifi bulamazsa Ankara'ya gitmeye de sıcak bakıyor. Koca'nın bizzat görüştüğü Sosa'dan bu konuda söz aldığı öğrenildi.