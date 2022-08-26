İşte İrfan Can Kahveci'nin sırrı! Attığı gol ve Alex de Souza detayı
Fenerbahçe'de dün gece Austria Wien maçının yıldızı tartışmasız İrfan Can Kahveci'ydi. Kahveci 4-1 biten maçı 2 gol 1 asistler tamamladı. Attığı ikinci golle milyonları ayağa kaldıran İrfan Can'ın o vuruşunun sırrı ise Gençlerbirliği dönemindeki çalışmalarına dayanıyor.
Goldeki vuruşu çok konuşuldu
İrfan Can Kahveci, Austria Wien maçında attığı ikinci golle taraflı tarafsız herkesten alkış aldı. Çok klas bir gole imza atan İrfan Can Kahveci, gecenin de yıldızıydı. Fenerbahçe'nin süper solağı, meğer bu tip vuruşları işin ustasından öğrenmiş.
"Alex CD'leri izlettim"
İrfan Can'ın Gençlerbirliği 17 yaş altı takımında oynadığı dönemde hocası olan ve oyuncuyu Türk futboluna kazandırtan Mustafa Kaplan, o dönem İrfan Can'ı nasıl çalıştırdığını anlatmıştı. Kaplan, 2020 yılında verdiği demeçte, "İrfan'ı Süper Lig'de ilk kez ben oynatmıştım. Ona özel Alex de Souza CD'leri hazırlatırdım. 'Sen de solaksın, o da solak. Dikkatle izle' derdim. İdmanlarda ekstra çalışır ve hedef vurma antrenmanları yapardı" demişti.
İrfan Can'ın dün akşam attığı ikinci goldeki şutu, birçok Fenerbahçe taraftarı tarafından Alex de Souza ve Emre Belözoğlu'nun şutlarına benzetildi.
Klas gollerin adamı İrfan Can, Başakşehir ve Milli Takım'da attığı gollerle dikkat çekiyordu. Kariyerinde birçok jeneriklik golü olan oyuncu, dün akşam attığı gollerle bu sezon ilk kez ağları sarsmış oldu.