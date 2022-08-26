İşte İrfan Can Kahveci'nin sırrı! Attığı gol ve Alex de Souza detayı

"Alex CD'leri izlettim"

İrfan Can'ın Gençlerbirliği 17 yaş altı takımında oynadığı dönemde hocası olan ve oyuncuyu Türk futboluna kazandırtan Mustafa Kaplan, o dönem İrfan Can'ı nasıl çalıştırdığını anlatmıştı. Kaplan, 2020 yılında verdiği demeçte, "İrfan'ı Süper Lig'de ilk kez ben oynatmıştım. Ona özel Alex de Souza CD'leri hazırlatırdım. 'Sen de solaksın, o da solak. Dikkatle izle' derdim. İdmanlarda ekstra çalışır ve hedef vurma antrenmanları yapardı" demişti.