Jesus'un başarısının sırrı! 5 dakikadan fazla asla beklemiyor
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jorge Jesus fırtınası günden güne kendisini hissettirmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın disiplini ve takıma uyguladığı kurallar ise başarısının sırrını açıklar nitelikte. İşte Jorge Jesus kuralları ve takıma getirdiği yasaklar...
Süper Lig'de dünya kupası arası yaklaşırken Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi tam anlamıyla taraftarı ve oyuncuları yeniden bir araya getirmiş durumda. Süper Lig'de lider durumda bulunan, Avrupa Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükselen ve sahada gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Sarı Lacivertli ekipte dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın başarısının sırrı merak ediliyordu.
Jorge Jesus'un kariyeri boyunca başarılarının yanı sıra disiplini bir hoca olarak ön planda olması da gündemdeydi. Bu özelliğini tecrübeli teknik adam Fenrbahçe'ye de gtirmiş durumda. Disiplinin yanı sıra futbolcularının da sahada gösterdiği başarılı ve kenetlenmiş görüntüsü taraftarları tam anlamıyla mest eden cinsten.
Fenerbahçe'nin başarılı gidişinde Jorge Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor. Hürriyet'in haberine göre Samandıra'da futbolcuların uyması gereken kurallar bulunuyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre Portekizli teknik direktörün Samandıra'da uyguladığı kurallar şöyle: Herkesin toplantılara zamanında gelmesi gerekiyor. Toplantılara geciken futbolcu, geç kaldığı dakika başına ceza ödüyor. Gecikme antrenman saatinde olursa ceza 2 misli artıyor. Mazeret kabul edilmiyor. Toplantı, tedavi ve yemek sırasında telefon kullanmak yasak. Yakalanana para cezası veriliyor.
TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLETENE CEZA
Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.
FAST FOOD YASAK
Portekizli teknik direktörün futbolcularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımı da bulunuyor. Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde Fast Food kesinlikle yasak.
SEZON BAŞINDA SAMANDIRA DEĞİŞTİRMİŞTİ
Sezon öncesi Jorge Jesus, yönetiminden Samandıra'da futbolcuların motivasyonunu arttırıcı yeniliklerin yapılanmasını istemişti. Jesus'un talimatıyla 28 şampiyonluğun görselleri Can Bartu Tesisleri'ndeki oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridorun duvarlarına kaplanmıştı. Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görsellerin de duvarlarda olmasını istemişti.