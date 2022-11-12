Jesus'un başarısının sırrı! 5 dakikadan fazla asla beklemiyor

TAKIM OTOBÜSÜNÜ BEKLETENE CEZA

Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.

FAST FOOD YASAK

Portekizli teknik direktörün futbolcularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımı da bulunuyor. Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde Fast Food kesinlikle yasak.