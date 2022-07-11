Jesus'un gözdesi takımına gözyaşlarıyla veda etti, geliyor!
Fenerbahçe gündem transfer! Jorge Jesus'un Brezilya'dan gözüne kestirdiği isimlerden biri Willian Arao olmuştu. Tecrübeli orta sahaya Flamengo'ya duygusal şekilde veda etti ve adım adım Fenerbahçe'ye geliyor.
Fenerbahçe'de 4'üncü transfer her an bitebilir. Willian Arao için bir süredir Flamengo ile pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler nihayet mutlu sona ulaştı.
Flamengo'ya veda eden Arao, Bruma, Emre Mor ve Lincoln'den sonra sarı lacivertlilerin yeni transferi olacak.
Flamengo ile yapılan kıran kırana pazarlık sonrası Willian Arao ile anlaşan Fenerbahçe, böylece 6 numara transferini de kapatmış oldu. Corinthians maçının kadrosundan çıkartılan Willian Arao, daha sonra Flamengo ile son idmanına çıkıp takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
2016’dan beri Kırmızı- Siyahlılar’ın formasını terleten yıldız futbolcu, Flamengo TV’ye verdiği son röportajında ise duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına hakim olamayarak taraftara da elveda dedi. Willian Arao’nun Fenerbahçe’ye transferini resmiyete dökmek için bugün İstanbul’da olacağı öğrenildi.
29 yaşındaki oyuncu, kendisini 3 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Maaşının ise bonuslarla birlikte senelik 1 milyon Euro olacağı kaydedildi. Transferi bu hafta bitirmeyi başaran Fenerbahçe, Arao’yu UEFA’ya bildirip Dinamo Kiev maçına yetiştirecek.