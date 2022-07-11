Jesus'un gözdesi takımına gözyaşlarıyla veda etti, geliyor!

Flamengo ile yapılan kıran kırana pazarlık sonrası Willian Arao ile anlaşan Fenerbahçe, böylece 6 numara transferini de kapatmış oldu. Corinthians maçının kadrosundan çıkartılan Willian Arao, daha sonra Flamengo ile son idmanına çıkıp takım arkadaşlarıyla vedalaştı.