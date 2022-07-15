Joao Pedro savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya!

Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra transferleri peş peşe açıklayan sarı lacivertliler, şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Willian Arao'nun transferlerini bitirdi.

Transfere devam eden Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Joao Pedro için devreye girdiği öğrenildi. İtalyan forvetin transferi için kulübü ve oyuncunun menajeriyle bir süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı kırmızılılar, transferde son aşamaya gelirken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ SONRASI ANLAŞMA BOZULDU

Galatasaray, Joao Pedro'nun transferi için 2.2 milyon Euro yıllık ücret ve 4.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlarken Fenerbahçe daha yüksek bir teklifle geldi.

Oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan Fenerbahçe, futbolcunun menajerine ise ekstra 1.5 milyon Euro teklif etti.

BONSERVİS BEDELİ YÜKSELDİ

İtalyan ekibi Cagliari, F.Bahçe’nin teklifi sonrası Joao Pedro için 7.5 milyon Euro bonservis istedi.

Bu rakamlara çıkamayacaklarını belirten sarı kırmızılı ekip, Cagliari'ye "Açık arttırmaya girmeyeceğiz. 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki oyuncu için bu rakamları vermeyiz. Sokağa atılacak paramız yok" yanıtını verdi.

Galatasaray bu rakama çıkmazken son olarak Cagliari'ye 4.7 milyon Euro teklif edildi ve beklemeye geçildi.

İTALYA'DAN ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİASI

Sky Sport Italia'dan Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Joao Pedro transferinde mutlu sona ulaştı.

Habere göre sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için kulübü Cagliari ile 6.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Joao Pedro'nun menajerinin Cumartesi gününe kadar İstanbul'a gelerek Ali Koç ile görüşüp transfere son şeklini vereceği ifade edildi.

"JOAO PEDRO TRANSFERİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Joao Pedro transferinde sürecin devam ettiğini söyleyen Cenk Ergün, şu açıklamaları yaptı:

"Devam eden bir süreç var. Borsaya da açık bir kulüp olduğumuzdan dolayı, ikinci aşamaya geçildiği taktirde açıklanacak durumlardır. Ancak sürecin devam ettiğini size söyleyebilirim."

GALATASARAY'A TRANSFERİNDE MENAJERİN İSTEĞİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Joao Pedro için oyuncu ve kulübü Cagliari ile anlaşmış ancak menajerinin istediği komisyon ücreti sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı.

Cagliari ile 4.2 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, oyuncunun menajerinin 700 bin Euro komisyon yerine 2.6 milyon Euro istemesi sebebiyle masada kalktı.

Timur'un Pedro'nun menajerine; "Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz" diyerek masadan kalktığı iddia edildi. (Hürriyet)