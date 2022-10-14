Jorge Jesus, Fenerbahçe tarihine geçti!

GRUBUNDA MAĞLUP OLMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birlikte yer aldığı Rennes, Dinamo Kiev ve AEK Larnaca ile oynadığı 4 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler, Rennes deplasmanında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe bu süreçte Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0 ile 1-2'lik skorlarla devirdi. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'nin ön elemelerinde oynadığı 4 maçta da mağlup olmamıştı.

Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçlarla birlikte ilk 4 maçta rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun en golcü takımı unvanının sahibi oldu.