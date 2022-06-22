Jorge Jesus istedi, yıldız oyuncu transfer defterini kapattı!
Fenerbahçe'nin bu yaz ayında satarak gelir elde etmek istediği oyunculardan biri olan Kim Min Jae için Napoli bir süredir takipte. Napoli'nin Kim için serbest kalma bedeli olan 23 milyon euro yerine 15-16 milyon euro2ya transferi bitirmek istediği iddia edilmişti. Ancak Jorge Jesus'un Kim'le yaptığı konuşma her şeyi değiştirdi.
Fenerbahçe'de gitmesine kesin gözüyle bakılan Kim Min Jae için Jorge Jesus devreye girdi. Takımın başına geçmeden önce uzun süre sarı lacivertlileri takip eden Jesus, Kim'i çok beğenmişti.
Göreve başladıktan sonra Kim'i elinde tutmaya çalışan Jesus, oyuncuyla görüştü.
Güney Koreli stopere onu çok beğendiğini söyleyen ve bu seneki planlarında özel bir yeri olduğunu hissettiren Jesus, Kim'in 1 sene daha kalmasını sağladı. Kim, Jesus'a büyük saygı duyduğunu belirterek kalma sinyali verdi.
Yıldız stoperin ayrılmasına sebep olabilecek tek gelişme, Napoli'nin serbest kalma maddesi olan 23 milyon euro'ye trink olarak ödemesi ve Kim'i de ikna etmesi.
Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitme hayali olan Kim, Jesus'un telkinleri sonucu bu sene kalmaya bir adım daha yakın.