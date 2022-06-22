Jorge Jesus istedi, yıldız oyuncu transfer defterini kapattı!

Yıldız stoperin ayrılmasına sebep olabilecek tek gelişme, Napoli'nin serbest kalma maddesi olan 23 milyon euro'ye trink olarak ödemesi ve Kim'i de ikna etmesi.

Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitme hayali olan Kim, Jesus'un telkinleri sonucu bu sene kalmaya bir adım daha yakın.