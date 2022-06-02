Jorge Jesus kolları sıvadı: İşte yönetime verdiği isimler! İsmail Kartal...

2.5 aydır izliyordu, omurgayı bozmayacak

Jesus ayrıca Al Musrati, William Carvalho, William Arao, Bruno Henrique, Slimani isimlerini de takımda görmek istiyor. 2.5 aydır Fenerbahçe'yi takip eden Jesus, Kartal'ın kemik kadrosundaki omurgayı çok bozmak istemiyor ancak bazı dokunuşlar yapması da kaçınılmaz.