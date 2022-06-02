Jorge Jesus kolları sıvadı: İşte yönetime verdiği isimler! İsmail Kartal...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak ediliyor. İsmail Kartal yönetiminde harika bir dönem geçiren sarı lacivertlilerde oturmuş bir kadro var. Takımın ufak dokunuşlara ihtiyacı olduğu düşünülmesine rağmen Jesus, özellikle yedek kulübesinin geniş olmasını istiyor.
7 oyuncunun adını verdi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus transferde kararını verdi. Yönetime alınmasını istediği bazı oyuncuların adını veren 67 yaşındaki teknik adam, ilk etapta geniş bir kadro kurmak istediğini belirtti.
Jesus'un hedefindeki 7 oyuncu da ortaya çıktı.
Forvet ilk hedef
Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, Estoril takımından Andre Franco ve Joao Carlos forvet mevkii için hedefteki isimler. Franco 11 gol, Carlos ise 18 golle sezonu tamamladı.
2.5 aydır izliyordu, omurgayı bozmayacak
Jesus ayrıca Al Musrati, William Carvalho, William Arao, Bruno Henrique, Slimani isimlerini de takımda görmek istiyor. 2.5 aydır Fenerbahçe'yi takip eden Jesus, Kartal'ın kemik kadrosundaki omurgayı çok bozmak istemiyor ancak bazı dokunuşlar yapması da kaçınılmaz.
Kartal'ın kadrosuna 3-4 dokunuş
Kartal'ın istikrarlı kadrosundaki 3 veya 4 oyuncuyu değiştirmeyi planlayan Portekizli hoca, özellikle yedek kulübesini güçlü ve alternatifli tutmak istiyor.
Jesus'un ilk hedefi lig şampiyonluğu olmak beraber Şampiyonlar Ligi ön elemeleri de önem arz ediyor.
Şampiyonluk için burada
Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma imzalaması beklenen tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmelerde lig şampiyonluğunun önemi vurgulandı. Jesus, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak amacıyla bir kadro kuracak.