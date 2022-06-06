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Futbol Jorge Jesus önceliğini belirledi! Fenerbahçe'de büyük değişim
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06 Haziran 2022 - 11:14 Son Güncelleme:

Jorge Jesus önceliğini belirledi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Futbol

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus uzun süredir takip ettiği Fenerbahçe için kolları sıvadı. Kadroda devrim değil ufak revizyonlar yapacağını açıklayan Jesus, önceliklerini belirledi.

06 Haziran 2022 - 11:14 Son Güncelleme:
2 Üçlü savunma artık yok

Üçlü savunma artık yok

Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda. Öncelikle takım üçlü defansa veda ediyor. Jesus'un ilk planı dörtlü savunma olacak.
Basın toplantısında, "Rakibe göre her şey değişebilir ancak ben şimdiye kadar genellikle dörtlü savunma oynadım" diyen Jesus, burada da A planını bunun üzerine kuracak.

3 Hücum hattı yenileniyor

Hücum hattı yenileniyor

Kaleci ve savunmadan hayli memnun kalan Jesus, önceliğini skorer kanat oyuncusu ve forvete verdi. Basın toplantısında 4-5 transfer yapacaklarını söyleyen Başkan Ali Koç, Jesus'un transfer listesi doğrultusunda hareket edeceklerini söylemişti. 4-5 transferin 3 tanesinin hücum hattına olacağı öğrenildi.

4 En önemli iş forvet

En önemli iş forvet

Jorge Jesus'un Ali Koç'a verdiği listenin ilk sırasında forvet var. Koç, "Hocamızın verdiği listeyi almayı umuyoruz, umarım ilk iki sıradaki isimleri hızlıca alabiliriz" diyerek heyecanını dile getirmişti. Fenerbahçe bu yaz ayında ciddi bir forvet takviyesi yapacak.

5 Abdülkerim gelebilir

Abdülkerim gelebilir

Kim Min Jae'nin ayrılması halinde Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya talip olacak Fenerbahçe'de Szalai-Serdar Aziz tandemini Abdülkerim yedekleyecek. Kim kalırsa Kim-Szalai veya Kim-Serdar oynayacak.

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