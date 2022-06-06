Jorge Jesus önceliğini belirledi! Fenerbahçe'de büyük değişim

Üçlü savunma artık yok

Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda. Öncelikle takım üçlü defansa veda ediyor. Jesus'un ilk planı dörtlü savunma olacak.

Basın toplantısında, "Rakibe göre her şey değişebilir ancak ben şimdiye kadar genellikle dörtlü savunma oynadım" diyen Jesus, burada da A planını bunun üzerine kuracak.