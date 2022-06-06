Jorge Jesus önceliğini belirledi! Fenerbahçe'de büyük değişim
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus uzun süredir takip ettiği Fenerbahçe için kolları sıvadı. Kadroda devrim değil ufak revizyonlar yapacağını açıklayan Jesus, önceliklerini belirledi.
Üçlü savunma artık yok
Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre, Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda. Öncelikle takım üçlü defansa veda ediyor. Jesus'un ilk planı dörtlü savunma olacak.
Basın toplantısında, "Rakibe göre her şey değişebilir ancak ben şimdiye kadar genellikle dörtlü savunma oynadım" diyen Jesus, burada da A planını bunun üzerine kuracak.
Hücum hattı yenileniyor
Kaleci ve savunmadan hayli memnun kalan Jesus, önceliğini skorer kanat oyuncusu ve forvete verdi. Basın toplantısında 4-5 transfer yapacaklarını söyleyen Başkan Ali Koç, Jesus'un transfer listesi doğrultusunda hareket edeceklerini söylemişti. 4-5 transferin 3 tanesinin hücum hattına olacağı öğrenildi.
En önemli iş forvet
Jorge Jesus'un Ali Koç'a verdiği listenin ilk sırasında forvet var. Koç, "Hocamızın verdiği listeyi almayı umuyoruz, umarım ilk iki sıradaki isimleri hızlıca alabiliriz" diyerek heyecanını dile getirmişti. Fenerbahçe bu yaz ayında ciddi bir forvet takviyesi yapacak.
Abdülkerim gelebilir
Kim Min Jae'nin ayrılması halinde Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'ya talip olacak Fenerbahçe'de Szalai-Serdar Aziz tandemini Abdülkerim yedekleyecek. Kim kalırsa Kim-Szalai veya Kim-Serdar oynayacak.