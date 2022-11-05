Jorge Jesus tarih yazıyor! Üst üste rekorlar, inanılmaz istatistikler

Dinamo Kiev deplasmanında attığı şık gol ve yaptığı asistle maça damga vuran Arda Turan, dün sosyal medya üzerinden annesine güzel bir mesaj yolladı.Dinamo Kiev deplasmanında attığı şık gol ve yaptığı asistle maça damga vuran Arda Turan, dün sosyal medya üzerinden annesine güzel bir mesaj yolladı.

Dinamo Kiev maçında da gol attıktan sonra tribünlere giderek ‘Annecim seni çok seviyorum’ tişörtünü açan Arda, dün de “Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum” mesajını yayınladı.