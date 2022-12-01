Jorge Jesus yabancı sınırı hakkında ne düşünüyor? İşte çözüm önerisi!

"Kaliteli oyuncu ilk esas"

Çözüm önerisini de paylaşan Jesus, "Benim şahsi düşüncem, Avrupa ve dünya futbolunda üst liglere baktığınızda bu tip sınırlamalar göremezsiniz. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde ise sınır koyuluyor. Bu yüzden de futbol gelişmiyor. Çözüm, kaliteli oyuncu getirmektir. İyi oyuncu getirirseniz katkı sağlar. Altyapı önemli, imkanlar ve şartlar her zaman iyi olmalı. Oyuncu kalitesi ise ilk esas. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.