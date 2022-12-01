Jorge Jesus yabancı sınırı hakkında ne düşünüyor? İşte çözüm önerisi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türk futbolunun bir türlü kalıcı çözüme kavuşamayan problemi "yabancı sınırı" ile ilgili konuştu. Jesus, Portekiz'den örnek vererek Türkiye'nin bu sorunu nasıl çözebileceğini dair fikir belirtti.
Bruma ve Lemos sorusu
Fenerbahçe dün akşam hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşılaştı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından konuşan Jorge Jesus, bir basın mensubundan gelen "Bruma ve Lemos'a lisans çıkacak mı?" sorusu üzerine yabancı sınırına atıfta bulundu. Jesus'un sözleri ve çözüm önerisi dikkat çekiciydi.
"Sınır olmasa daha iyi olurdu"
Jesus, yabancı sınırı olmasa Türk futbolunu gelişimi açısından daha iyi olabileceğini söyleyerek, "Şu anda Fenerbahçe'nin kontenjanı yabancı sınırı nedeniyle dolu ve birilerinin gitmesi lazım. Fikir belirtmem gerekirse, bence yabancı sınırı olmasa Türk futbolunun gelişmesi açısından daha iyi olabilirdi" dedi.
"Yabancı kuralı yok, başka kurallar var"
Portekiz'in bu konudaki kurallarına değinen tecrübeli hoca, "Mesela Portekiz'de yabancı kuralı yok ancak başka kurallar var. Bu nedenle Portekiz 10 milyon gibi az bir nüfusa rağmen en iyi oyuncuları çıkarabiliyor ve Milli Takım da dünya sıralamasında ön sıralarda yer alıyor" açıklamasını yaptı.
"Kaliteli oyuncu ilk esas"
Çözüm önerisini de paylaşan Jesus, "Benim şahsi düşüncem, Avrupa ve dünya futbolunda üst liglere baktığınızda bu tip sınırlamalar göremezsiniz. Kalite olarak düşük diyebileceğimiz Arabistan ve Türkiye gibi liglerde ise sınır koyuluyor. Bu yüzden de futbol gelişmiyor. Çözüm, kaliteli oyuncu getirmektir. İyi oyuncu getirirseniz katkı sağlar. Altyapı önemli, imkanlar ve şartlar her zaman iyi olmalı. Oyuncu kalitesi ise ilk esas. Türk futbolunu yönetirken bu tarz detayların düşünülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.