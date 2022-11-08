Jorge Jesus'tan Batshuayi'ye olay hareket

Hürriyet yazarı Uğur Meleke ise Batshuayi için şu yorumu yaptı:

Batshuayi için sadece maçın değil, kariyerinin özetiydi bence o jest. Aklını kullandığında çok faydalı bir santrfor. Ama dün olduğu gibi ilkel içgüdülerini dinlemeye başladığında kendine ve takımına zarar verebiliyor.