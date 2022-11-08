Jorge Jesus'tan Batshuayi'ye olay hareket
Fenerbahçe dün akşam 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Takımını 10 kişi bırakan Michy Batshuayi ise hocası Jorge Jesus'un "sakin protestosu" ile karşılaştı.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Sivasspor karşısında ilk yarının sonunda ve ikinci yarının başında gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Fenerbahçe'nin bu sezon gördüğü ikinci kırmızı kart oldu.
1-0 kaybedilen Konyaspor maçında da Enner Valencia oyundan atılmıştı.
"Aklını kullan"
Maç golsüz devam ederken takımını 10 kişi bırakan Belçikalı yıldız kenara geldiği esnada Jorge Jesus'un sakin protestosuyla karşılaştı. Oyuncusuna sert bir tepki göstermeyen Portekizli hoca, sadece eliyle kafasını işaret etti ve tecrübeli forvete "aklını kullan" mesajı verdi.
"KARİYER ÖZETİ"
Hürriyet yazarı Uğur Meleke ise Batshuayi için şu yorumu yaptı:
Batshuayi için sadece maçın değil, kariyerinin özetiydi bence o jest. Aklını kullandığında çok faydalı bir santrfor. Ama dün olduğu gibi ilkel içgüdülerini dinlemeye başladığında kendine ve takımına zarar verebiliyor.
"KONTROLÜ KAYBETTİĞİNİ HİSSETTİRMİŞTİ"
Dün zaten 45’le 45+5 arasında tam dört pozisyonda hissettiriyordu kontrolü kaybettiğini. Jesus devre arasında Serdar Dursun’u hazırladı, bence Batshuayi’yi çıkarma seçeneği üzerinde de durmuştu. Ama değiştirmedi. Batshuayi de üç dakikada faturasını kesti bu kararın.
Dün zaten 45’le 45+5 arasında tam dört pozisyonda hissettiriyordu kontrolü kaybettiğini. Jesus devre arasında Serdar Dursun’u hazırladı, bence Batshuayi’yi çıkarma seçeneği üzerinde de durmuştu. Ama değiştirmedi. Batshuayi de üç dakikada faturasını kesti bu kararın.