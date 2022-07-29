Jorge Jesus'tan Everton ve Dinamo Kiev itirafı! 'Elendik ama zaten hedefimiz lig'

Transfer konusundaki politika zaten tanıdığım ve iletişim kurmamın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.