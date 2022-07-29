Jorge Jesus'tan Everton ve Dinamo Kiev itirafı! 'Elendik ama zaten hedefimiz lig'
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçından sonra Portekiz basınından Canal 11'e konuştu. Jesus, Dinamo Kiev maçındaki performansın kendisine umut verdiğini lig şampiyonluğun için iyi sinyaller aldığını açıkladı. Tecrübeli teknik adamın Everton itirafı da dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi sonrası moraller bozulurken Jorge Jesus, oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkesinin basınından Canal 11'e konuşan 69 yaşındaki teknik adam, "Ana hedefimiz Türkiye ligi şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ancak taraftar bizi alkışladı, oyunumuzdan gurur duyduklarını hissettim. Maç bana da iyi işaretler verdi" dedi.
Jesus, transfer konusunda ise, "En iyi stoperi kaybetmemize rağmen takviyelerimizi yaptık. Yönetimden orta saha için iki isim istedim. William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu Transfer ettik" cümlelerini kurdu.
"Transfer politikamız iletişim kolaylığı"
Transfer konusundaki politika zaten tanıdığım ve iletişim kurmamın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.
Transfer konusundaki politika zaten tanıdığım ve iletişim kurmamın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.
"Everton'ı reddetim"
Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım. Fenerbahçe'ye gelmek için Everton'ı reddettim.
Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif aldım. Fenerbahçe'ye gelmek için Everton'ı reddettim.