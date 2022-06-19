Jorge Jesus'tan oyuncularına kilo cezası! Şişmanlayan para ödeyecek

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, takımdaki ilk ayında kendi kurallarını getirmeye başladı. Jesus ilk iş olarak oyuncularına fit durumda kalmaları için talimat verdi. Portekizli hoca kondisyon ve gücü her şeyin başı olarak görüyor. Bunun için de oyuncularına kilo kuralı getirdi.