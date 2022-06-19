19 Haziran 2022 - 08:09 Son Güncelleme:
Jorge Jesus'tan oyuncularına kilo cezası! Şişmanlayan para ödeyecek
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Fenerbahçe'de kendine has kuralları ve disiplin cezalarıyla dikkat çeken Jorge Jesus, futbolcularının ideal kilolarında kalmalarını çok önemsiyor. Jesus bu konudaki ciddiyetini göstermek için para cezası sistemi getirdi. Meblağ sembolik ancak kural oldukça net: Kilo alan huzursuzluk yaşayacak.
19 Haziran 2022 - 08:09 Son Güncelleme:
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Milliyet'teki habere göre, Fenerbahçe'de oyuncular artık kendileri için belirlenen ideal kilo aralığının üstüne çıktıklarında kilo başına 100 euro ödeyecek.
Uygulamadaki ilginç taraf ise Jesus'un bu kurala kendini de dahil etmesi. Yani Jesus da ideal kilosunun üzerine çıkarsa para ödeyecek.
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Havuzda biriken bu paralarla ise kulüp personellerine hediyeler alınacak. Jesus'un ilerleyen günlerde bu tip disiplin kurallarına eklemeler yapabileceği öğrenildi.
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