Jorge Jesus'un eski öğrencisi konuştu: Kulübümle anlaşırsanız gelmeye hazırım

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verileceği tahmin ediliyor. Transferlerin ve ayrılıkların arka arkaya olması beklenirken Portekizli teknik adamın eski öğrencilerinden William Carvalho'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor.