01 Haziran 2022 - 07:55 Son Güncelleme:
Jorge Jesus'un eski öğrencisi konuştu: Kulübümle anlaşırsanız gelmeye hazırım
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Fenerbahçe'de görüşmelerin 2.5 aydır sürdüğü Jorge Jesus dün gece itibarıyla İstanbul'a geldi. Jesus'un bugün gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Portekizli hocanın transfer listesinin hazır olduğu ve çalışmaların başladığı öğrenildi.
01 Haziran 2022 - 07:55 Son Güncelleme:
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Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız verileceği tahmin ediliyor. Transferlerin ve ayrılıkların arka arkaya olması beklenirken Portekizli teknik adamın eski öğrencilerinden William Carvalho'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor.
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Real Betis'te forma giyen 30 yaşındaki ön libero daha önce Sporting'de Jesus ile çalıştı. Jesus için "En fazla şey öğrendiğim teknik direktör" diyen tecrübeli oyuncu, eski hocasıyla yeniden çalışmaya hazır.
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Portekiz Milli Takım kampında kendisine Fenerbahçe sorusu yöneltilen Carvalho, "Şu anda sadece milli takıma odaklandım" cevabını vermişti.
Ancak Portekiz basınında Carvalho'nun Fenerbahçe'ye "Kulübümle anlaşırsanız gelmeye hazırım" dediği yazıldı.
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