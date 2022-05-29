Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye ilk transferi Portekiz'den!

Bu hafta başlıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bu hafta netleşiyor. İsmail Kartal'la devam ya da Jorge Jesus'a geçiş konusunda düğüm çözüldü ve Jesus ile anlaşma sağlandı.

Ali Koç'a "tamam" diyen Jesus, haziran ayı itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Portekizli hocanın ilk transferi de kendi ülkesinden.