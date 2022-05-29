Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye ilk transferi Portekiz'den!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus konusu bu hafta çözüme kavuşuyor. İddialara göre yarın (pazartesi) veya salı günü İstanbul'da olması beklenen 67 yaşındaki teknik adam 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Uzun süredir Fenerbahçe üzerinde çalışan Jesus'un ilk transferi de ortaya çıktı.
Bu hafta başlıyor
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bu hafta netleşiyor. İsmail Kartal'la devam ya da Jorge Jesus'a geçiş konusunda düğüm çözüldü ve Jesus ile anlaşma sağlandı.
Ali Koç'a "tamam" diyen Jesus, haziran ayı itibarıyla Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak. Portekizli hocanın ilk transferi de kendi ülkesinden.
A Bola'nın haberine göre, Real Betis'te forma giyen Portekizli milli oyuncu William Carvalho'yu isteyen Jesus, eski öğrencisini ikna etti. 30 yaşındaki ön libero gelmeye sıcak bakıyor ve ayrılık talebini Betis'e iletti.
Jesus'la 3 yıl çalıştı
Angola asıllı Portekizli oyuncu daha önce uzun yıllar Sporting forması giydi. Jesus'la 3 yıl beraber çalışan tecrübeli oyuncu son 4 sezondur ise Betis forması giyiyor. Betis'te 135 maça çıkan Carvalho 6 gol 10 asistlik katkı sağladı.