Kaan Ayhan transferinde son dakika şoku! Köşeye sıkıştırma taktiği
Galatasaray'da Kaan Ayhan transfer tam "bitti" diye düşünülürken Sassuolo'nun kararı işleri değiştirdi. Bonservis bedelini artıran İtalyan ekibi, Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden oldu.
Galatasaray'ın önceki gün bitirmeye yakın olduğu belirtilen Kaan Ayhan transferinde İtalyan ekibi Sassuolo'nun son dakikada fiyat artırması işi bozdu. Transfer penceresinin kapanmaya yaklaşması nedeniyle Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmak ve daha fazla kazanmak isteyen Sassuolo, 4 milyon euro'dan 6 milyon euro'ya çıktı.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray bu durum karşısında teklif artırmak yerine masadan kalkmayı tercih etti. Bu nedenle transfer iptal oldu.
Galatasaray, Sassuolo'nun ilk teklife razı olması halinde transferi bitirecek. Aksi halde Kaan transferi yatacak.
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde yaklaşık 2 aydır deneyimli stoperi transfer etmek için çaba sarf ediyordu.
Oyuncunun babası Erol Ayhan, önceki gün gazeteci Gökmen Özcan'a konuşmuştu. Ayhan, "Galatasaray'la her konuda anlaştık. Kulüpler imzaları attıktan sonra İstanbul'a geliyoruz" demişti.
Hatta Galatasaray, Kaan transferinin biteceğine kesin gözüyle baktığı için Nelsson'a ocak ayında gitme kolaylığı sağlama sözü vermişti. Şimdilik planlar bozuldu.