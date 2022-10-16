Kaleci antrenörü Michael Kraft'tan taraftara Altay Bayındır çağrısı

"Arkasında olduklarını göstersinler"

Kraft, formsuz olan Altay için kendisine ulaşan taraftar olduğunu söyleyerek, "Bana yazıp onu eski haline getirmemi istiyorlar. Altay çok hassas, çok özel ve farklı bir insan ancak bir daha beraber çalışmamız mümkün değil. Dizlerimden sakatım ve bir daha kaleci antrenörlüğü yapmayacağım. Altay için Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum: 'Arkandayız' pankartı assınlar. Bir kelime çok şeyi değiştirir. Onun özgüvene ihtiyacı var" çağrısında bulundu.