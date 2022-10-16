Kaleci antrenörü Michael Kraft'tan taraftara Altay Bayındır çağrısı
Fenerbahçe'de bir dönem kaleci antrenörlüğü yapan Alman çalıştırıcı Michael Kraft şu sıralar ülkesinde ve çalışmıyor. Kraft, son dönemde Altay Bayındır'a yükselen tepkilere cevap verdi. Alman antrenör, Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft'tan Altay Bayındır açıklaması geldi. Alman antrenör Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Taraftarlar Altay için bir pankart asıp arkasında olduklarını göstersin, bir kelime çok şeyi değiştirir" dedi.
"İstikrarı yoktu"
Altay'ın durumunu değerlendiren Kraft, "Altay'ın iyi bir kaleci olduğu hep belliydi ancak sürekliliği ve istikrarı yoktu. Bunun üzerine çok çalıştık. Konsantrasyonunu sağlayamadığı çok an oluyordu ve ona, 'Kaleci oyun kurtarır, bunu yaşamaya çalış' diyordum" ifadelerini kullandı.
"Arkasında olduklarını göstersinler"
Kraft, formsuz olan Altay için kendisine ulaşan taraftar olduğunu söyleyerek, "Bana yazıp onu eski haline getirmemi istiyorlar. Altay çok hassas, çok özel ve farklı bir insan ancak bir daha beraber çalışmamız mümkün değil. Dizlerimden sakatım ve bir daha kaleci antrenörlüğü yapmayacağım. Altay için Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum: 'Arkandayız' pankartı assınlar. Bir kelime çok şeyi değiştirir. Onun özgüvene ihtiyacı var" çağrısında bulundu.
"Özgüvenini çabuk kaybediyordu"
Eski antrenör Altay Bayındır'ın özgüven sorununa dikkat çekerek, "Özgüvenini geri kazanmlaı. Altay birkaç gol yiyince özgüvenini kaybediyordu. Hassas bir insan ve özel olarak ilgilenilmeli. Şu anda formsuz, bu doğru. Burada asıl görev ona en yakın kişi olan kaleci antrenörüne düşüyor. Biz maçlardan önce Altay'ın kafasını ve kalbini boşaltıyorduk" dedi.