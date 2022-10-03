Kerem ve Yunus'un suyu ısındı! Okan Buruk'tan değişim rüzgarı
Galatasaray'da Adana Demirspor maçının en çok eleştirilen isimleri Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Dries Mertens olmuştu. 3 oyuncu da hücumda kaleyi bulamazken Galatasaray'ın da buna bağlı olarak gol sıkıntısı sürüyor. Okan Buruk ise artık değişim kararı alıyor.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, önceki maçlarda istenen oyun sergilenememesine rağmen sonuç alınabilmesi nedeniyle kadroda büyük değişiklikler yapmamıştı.
Ancak Adana Demirspor maçında bazı isimlerin performansı değişiklik kararı aldırdı.
Buruk, skor üretmek bir kenara, kaleyi bulmakta sıkıntı yaşayan ve Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu kenara alacak.
Özellikle Kerem'in çok fazla top kaybı yapması Galatasaray'a geri dönüşlerde sıkıntı yaratıyor. Rakipleri ile 25 kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu yüzde 36’lık başarı sağladı. 12 dripling denemesinin ise Kerem yüzde 25’inde başarı sağlayabildi. Hürriyet'in haberine göre bu gelişmelerin ardından Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ile de özel olarak görüşecek.
Teknik heyet, Mertens'in sık sık kendi yarı sahasına gelmek zorunda kalması nedeniyle enerjisini hücum hattında tam kapasiteyle kullanamadığına inanıyor.
Takımda bir dizi değişiklik kararı alan Buruk, alternatiflerini belirledi.
Fanatik'teki habere göre, Buruk'un yerli oyunculardan Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz'ı diğerlerinden bir adım önde tuttuğu ve kadroya monte ederek Kerem-Yunus ikilisini kenara çekeceği bildirildi.
Galatasaray teknik direktörü özellikle Yusuf Demir, Rashica ve Mata'yı daha efektif kullanmak istiyor. Bunun için de 3 yerli kuralını bir şekilde bertaraf etmek istiyor.
Buruk, Demirspor maçı sonrası da "Yabancı kuralı biz çok zorluyor, yerli çıkarınca yerli almak gerekiyor" diyerek hamle konusunda ellerinin bağlı olduğunu söylemişti.