Kerem ve Yunus'un suyu ısındı! Okan Buruk'tan değişim rüzgarı

Galatasaray teknik direktörü özellikle Yusuf Demir, Rashica ve Mata'yı daha efektif kullanmak istiyor. Bunun için de 3 yerli kuralını bir şekilde bertaraf etmek istiyor.

Buruk, Demirspor maçı sonrası da "Yabancı kuralı biz çok zorluyor, yerli çıkarınca yerli almak gerekiyor" diyerek hamle konusunda ellerinin bağlı olduğunu söylemişti.