06 Kasım 2022 - 11:08Son Güncelleme:
Kim Min-jae ile eşine hırsızlık şoku
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Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ev ailesi, Napoli'de hırsızlığa uğradı. Güney Koreli oyuncunun eşi Ahn'ın arabası çalındı.
06 Kasım 2022 - 11:08 Son Güncelleme:
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Napoli'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae ve eşi Napoli'de hırsızlık şoku yaşadı. İtalya'da yayın yapan La Repubblica'nın haberine göre, Kim'in eşi Ahn Jm-Jae'nin arabası çalındı.
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Haberdeki detaya göre çalınan aracın modeli ise Fiat 500.
Napoli'de son dönemde hırsızlık şoku yaşayan ilk isim ise Kim Min-jae değil.
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Geçtiğimiz haftalarda yıldız futbolcu Khvicha Kvaratshkelia'nın da arabası çalınmış ancak polis tarafından bulunarak Gürcü oyuncuya teslim edilmişti.