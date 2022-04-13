Kim Min-Jae Premier Lig'e transfer oluyor! İkinci kez izlediler, işlem tamam
Fenerbahçe'nin yıldız stoper Kim Min-Jae adım adım İngiltere'ye gidiyor. Birçok takımın takip ettiği Güney Koreli stoper için en net talibin Premier Lig'den olduğu ortaya çıktı. Galatasaray maçı ise Kim Min Jae için belirleyici maç oldu.
Fenerbahçe Kim Min Jae'yi iyi bir bonservisle eldne çıkarmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibi Everton, Kim'i daha önce de izlemiş ve raporlarını teknik heyete sunmuştu.
Antonio Conte'nin onay verdiği transfer için Everton, Kim'i bir de derbide izledi.
Derbi performansıyla bir kez daha İngilizleri kendine hayran bırakan Kim için artık resmi teklif zamanı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi de takip eden Everton yetkilileri bu sezon Kim Min-Jae'yi ikinci kez izlediler.
25 yaşındaki oyuncu derbide 13 top kazanırken, 14 pas arası yaptı ve haftanın en iyi savunma istatistiklerine sahip oldu. Kim 75 pasta 68 isabetle de aldığı topları olumlu kullandı. Korelinin kendi sahasında yaptığı pas hatası ise 0.
3 milyon euro'ya Peki Guoan'dan satın alınan oyuncunun 20-22 milyon euro civarında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor. İstikrarlı şekilde forma giyen Kim, derbiyle beraber bu sezonki 38. maçını oynadı.