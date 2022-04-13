Kim Min-Jae Premier Lig'e transfer oluyor! İkinci kez izlediler, işlem tamam

Derbi performansıyla bir kez daha İngilizleri kendine hayran bırakan Kim için artık resmi teklif zamanı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile oynadığı derbiyi de takip eden Everton yetkilileri bu sezon Kim Min-Jae'yi ikinci kez izlediler.