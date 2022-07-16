Kim Min Jae'nin aklı böyle çelindi! Ayrılığın bilinmeyenleri

Fenerbahçe'de Kim Min Jae, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ie anlaştı. Kim'in sözleşmesindeki 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek olan Rennes, oyuncuyu da ikna etti ve kadrosuna kattı.

Rennes, haziran ayında da Kim ile ilgilenmiş, ancak Güney Koreli stoper Jorge Jesus ile görüştükten sonra 1 sene daha Fenerbahçe'de kalma kararı almıştı.