Kim Min Jae'nin aklı böyle çelindi! Ayrılığın bilinmeyenleri
Fenerbahçe'de sezonu takımda geçirmesi beklenen Kim Min Jae, Rennes'e transfer oluyor. Güney Koreli transferin adı daha önce de transfere karışmış ancak Kim, Jesus tarafından ikna edilmişti. Devamında ise Kim'i ikna eden son taraf, Fransız ekibi Rennes oldu.
Fenerbahçe'de Kim Min Jae, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ie anlaştı. Kim'in sözleşmesindeki 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyecek olan Rennes, oyuncuyu da ikna etti ve kadrosuna kattı.
Rennes, haziran ayında da Kim ile ilgilenmiş, ancak Güney Koreli stoper Jorge Jesus ile görüştükten sonra 1 sene daha Fenerbahçe'de kalma kararı almıştı.
Bu kararın ardından taktik değiştiren Rennes, Kim'e projelerinden bahsederek önceden sattığı oyuncuları örnek gösterdi.
Rennes, Camavinga'yı 35 milyon euro'ya Real Madrid'e, Aguerd'i 35 milyon euro'ya West Ham'a, Mendy'yi 24 milyon euro'ya Chelsea'ye, Dembele'yi 30 milyona Dortmund'a, Sarr'ı 30 milyon euro'ya Watford'a göndermişti. Bu şekilde sayısız "parlat-sat" transferi olan Rennes, Kim'i de böyle ikna etti.
Real Madrid'e özel hayranlığı olan Kim Min Jae, Sergio Ramos'u idol alıyor. Madrid'e transfer olabilme hayali bilinen Kim, İspanyol devinin transfer anlamında iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rennes'de oynamayı bu nedenle kabul etti.
Rennes’in Napoli ile girdiği Kim Min Jae yarışını kazanmasında bir diğer faktör teknik direktör Bruno Genesio oldu. Fransız hoca daha önce Çin'de BJ Guoan'ı çalıştırmış ve Kim Min Jae ile bir süre beraber çalışmıştı.
Her antrenmanda ve hazırlık maçlarında Kim’e ‘Şef’ diyerek seslenen Jesus, oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Ancak çok sayıda transfer yapan ve yüklü maliyetlerin altına giren Fenerbahçe, bu satışla büyük bir nefes almış olacak.