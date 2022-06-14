Kitabında Fatih Terim için 'Taktik bilmiyor' diyen Pirlo konuştu: Ne yazdığımı hatırlamıyorum
Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, yıllar önce çıkardığı biyografi kitabında Milan'da beraber çalıştığı Fatih Terim'le ilgili anılarını da yazmıştı. Kitapta yazanlara göre Pirlo'nun Terim'le yıldızınının barışmadığı ve Terim'den pek hoşlanmadığı sonucu çıkarılmıştı. O konuda açıklama geldi.
İtalyan efsane Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün başına geçti. Türkiye'de görev yapmaya başlar başlamaz 2017 yılında çıkardığı "Düşünüyorum, öyleyse oynarım" adlı biyografisinde Fatih Terim için sarf ettiği sözler de tekrar gündeme geldi.
Pirlo, kitapta Terim birçok şey yazmıştı ancak Türkiye'de manşetlere taşınan kısım şöyleydi:
"Taktik olarak yetersiz, bağırıp çağırıyor"
Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi ancak Milan'da işlemezdi, İşlemedi de... Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. Sonunda da kovuldu.
Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi ancak Milan'da işlemezdi, İşlemedi de... Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı. Sonunda da kovuldu.
"Ne yazdığımı hatırlamıyorum"
Andrea Pirlo, Karagümrük'teki basın toplantısında kitaptaki Fatih Terim yorumu sorulunca ilginç bir cevap verdi. İtalyan hoca, "Aslında kitapta ne yazdığımı hatırlamıyorum çünkü çok sene geçti. Tek hatırladığım, Türkiye’de böyle bir şeyler söylendiği. Belki de farklı tercüme edildi. Tek söylediğim şey, Fatih Terim’i çok fazla hatırlamadığım. Çünkü sadece 2 ay çalıştık. Benim çok iyi hislerim var ona karşı" dedi.
Pirlo'nun kitabında Fatih Terim için yazdığı kısmın tamamı ise şöyle:
Berlusconi ve Ancelotti arasında karşılıklı sevgiye dayanan, oldukça sağlam bir ilişki vardı. Fakat bunun Milan'ı çalıştıran herkes için geçerli olduğunu söyleyemem, örneğin Fatih Terim...
Pirlo'nun kitabında Fatih Terim için yazdığı kısmın tamamı ise şöyle:
Berlusconi ve Ancelotti arasında karşılıklı sevgiye dayanan, oldukça sağlam bir ilişki vardı. Fakat bunun Milan'ı çalıştıran herkes için geçerli olduğunu söyleyemem, örneğin Fatih Terim...
Fatih Terim oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan'da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu.
Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi.
Fatih Terim oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi gözüken garip bir insandı. Daha en başında Milan'da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu.
Özellikle göreve başladığı ilk günlerde yaptığı takım toplantıları ise unutulmazdı. Terim eline bir tebeşir alıp taktik tahtasına 11 daire çizerdi. Tahtadaki her daire sahaya çıkacak bir oyuncuyu temsil ederdi.
Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası, çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarışık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos... Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos...
Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, "Costacurta, tam burada olman gerekiyor" diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, "Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki" demek zorunda hissettim.
Ancak konuşmanın ortasında taktik tahtası, çizdiği oklardan ve karalamalardan öyle bir hale gelirdi ki; hangi dairenin kimi işaret ettiğini anlamak imkansızlaşırdı. Taktik tahtası, oyuncuları ve mevkileri birbirinden ayırmanın mümkün olmadığı karmakarışık bir hal alırdı. Kısacası tam bir kaos... Sadece kalecinin kendi pozisyonundan emin olabildiği bir kaos...
Toplantı sırasında bir daireyi işaret edip, "Costacurta, tam burada olman gerekiyor" diye konuşmaya başlardı. Bir gün dayanamayıp, "Ama patron, o gösterdiğin dairenin biraz önce benim olduğunu söyledin, Costacurta değil ki" demek zorunda hissettim.
İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda 'Acaba bunu Berlusconi'nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor' diye şakalaşmaya başlamıştık.
Ancak şaka bir yana, Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi ancak Milan'da işlemezdi, İşlemedi de... Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı.
İşin daha da kötüsü konuşma ilerledikçe defans bölgesindeki dairelerle, forvettekileri karıştırmaya başlardı. Artık öyle bir hal almıştı ki, kendi aramızda 'Acaba bunu Berlusconi'nin gizli rüyası olan 2-4-4 taktiğini gerçekleştirmek için bilerek mi yapıyor' diye şakalaşmaya başlamıştık.
Ancak şaka bir yana, Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı. Belki böyle bir plan başka yerlerde geçerli olabilirdi ancak Milan'da işlemezdi, İşlemedi de... Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç vardı.