Klopp'tan milli oyuncuya kanca! Forvetlerini gönderip onu alacak

İngiliz basınındaki habere göre Getafe'nin Türk yıldızı Enes Ünal'ı çok beğenen Klopp, oyuncuyu taktiğine de tam uygun buluyor. Firmino'nun yokluğunda onun işlerini yapabileceğini düşünen Klopp, Enes haricinde bir de Darwin Nunez ile ilgileniyor.

Ancak Nunez hem çok pahalı (Benfica 80 milyon euro istiyor) hem de yedek beklemeyi kabullenmeyecek bir oyuncu.