Klopp'tan milli oyuncuya kanca! Forvetlerini gönderip onu alacak
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp yeni sezonda kadrosuna birkaç dokunuş yapacak. Özellikle hücum hattında değişimler beklenen Liverpool'da seçenekler arasında bir de Türk oyuncu girdi. Klopp, milli oyuncunun peşinde.
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Forvette Minamino ve Origi'yi yeterli bulmayan Alman hoca, iki isimle yolları ayırıp yerlerine transfer yapmak istiyor. Roberto Firmino ile dönüşümlü oynayacak ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir isim arayan Klopp, gözüne milli yıldızı kestirdi.
İngiliz basınındaki habere göre Getafe'nin Türk yıldızı Enes Ünal'ı çok beğenen Klopp, oyuncuyu taktiğine de tam uygun buluyor. Firmino'nun yokluğunda onun işlerini yapabileceğini düşünen Klopp, Enes haricinde bir de Darwin Nunez ile ilgileniyor.
Ancak Nunez hem çok pahalı (Benfica 80 milyon euro istiyor) hem de yedek beklemeyi kabullenmeyecek bir oyuncu.
Haberin detayında ise Nunez'in en iyi alternatifinin Enes Ünal olduğu ve Enes'in Liverpool'un sistemine çok uyduğu yazıldı. Klopp'un yüksek enerjili ve baskılı sistemine uyan Enes, hem süratli, hem hava hakimiyeti olan hem de golcü bir isim.
Bu sebeplerden ötürü Enes için Liverpool ihtimali güçleniyor. Yaz aylarında Liverpool'un bu konuda bir girişimi olabilir. Getade de Enes'in gidişinde zorluk çıkarmayacak.
Liverpool'da daha önce bir Türk oyuncu daha forma giymişti: Ozan Kabak. Ozan, yarım sezon kiralık oynadığı Liverpool'da kalıcı olamamıştı.
Enes Ünal ise Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olmuş ve az da olsa Premier Lig havası almıştı.
Piyasa değeri 18 milyon euro olan Enes için La Liga ekibi Getafe'nin ne kadar bonservis talep edeceği henüz bilinmiyor. 9 milyon euro'ya Getafe'ye gelen oyuncun yaklaşık 3 katına gideceği tahmin ediliyor.
Enes bu sezon 30 maçta 15 gol 1 asistle oynuyor.