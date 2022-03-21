Larin pişman oldu, Beşiktaş geri adım atmadı
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin uzun süredir sözleşme imzalamamakta diretiyordu. Yapılan ücret teklifini beğenmeyen Larin, daha yüksek bir maaş talep ediyordu. Orta yol bulunamayınca Beşiktaş, görüşmeleri askıya almıştı. Larin, ücret konusunda geri adım attı ancak bu kez beğenmediği ilk teklifi dahi bulamadı.
Beşiktaş'ta Cyle Larin büyük pişmanlık yaşıyor. Beşiktaş'ın yaptığı yıllık 1.7 milyon euro'luk yeni teklifi beğenmeyen Larin, 2.5 milyon euro talep etmişti.
Beşiktaş bu konuda geri adım atmayıp görüşmeleri dondurunca oyuncu, sezon sonu serbest kalacak şekilde yoluna devam etmişti.
Larin'in menajeri bir süredir Avrupa'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu ancak ne kendi istedikleri 2.5 milyon euro'yu ne de Beşiktaş'ın teklifi olan 1.7 milyon euro'yu bulan bir teklif bulamadı.
Bu nedenle geri adım atan Larin, Beşiktaş'a 1.7 milyon euro'dan sunulan teklifin geçerli olup olmadığını sordu.
Beşiktaş yönetimi ise planların değiştiğini ve yeni teklifin maksimum 1.1 milyon euro olacağını iletti.
Larin, ilk teklifi kabul etmediği için oldukça pişman. Bu seneki düşük performansı nedeniyle pazarlıkta eli güçlü olmayan Kanadalı oyuncu için yönetim ve teknik heyet de "mutlaka kalmalı" fikrinde değil.
İlk etapta Beşiktaş'ın kalması için büyük çaba sarf ettiği Larin'de işler değişti. Kanadalı oyuncunun gidişinin önünde durulmayacak.
Sadece Beşiktaş'ın istediği şartlarda bir sözleşme kabul edilirse yeni anlaşma sağlanacak.