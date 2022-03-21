Larin pişman oldu, Beşiktaş geri adım atmadı

Larin'in menajeri bir süredir Avrupa'dan bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyordu ancak ne kendi istedikleri 2.5 milyon euro'yu ne de Beşiktaş'ın teklifi olan 1.7 milyon euro'yu bulan bir teklif bulamadı.

Bu nedenle geri adım atan Larin, Beşiktaş'a 1.7 milyon euro'dan sunulan teklifin geçerli olup olmadığını sordu.