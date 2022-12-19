Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı: Dünya Kupası Arjantin'in!
Arjantin ve Lionel Messi hedefine ulaştı. Dünya Kupası'nı kazanan Messi'li Arjantin, müthiş maçta Fransa'yı penaltılarda yenerek kupayı 3. kez müzesine götürdü. Messi, 5. kez yarıştığı Dünya Kupası'nı ilk kez kaldırdı.
"Bana Tanrı vermiş gibi hissediyorum"
Finalin ardından Arjantin kanalı TyC Sports'a konuşan Messi, "Bu çılgınca, inanılmaz. Şu an dünyada var olan en güzel his. Bunu gerçekten çok istiyordum, bana Tanrı tarafından verilmiş gibi hissediyorum. Her şeyi başardığım için gerçekten çok mutluyum. İşte, burada; özlemini çektiğim şey burada!" dedi.
Milli takımı bırakacak mı?
Dünya Kupası zaferinin ardından en çok merak edilen ise, Messi'nin milli takımda devam edip etmeyeceğiydi. Messi, Arjantin Milli Takımı'nda oynamaya devam edeceğini söyleyerek, "Dünya Şampiyonu unvanıyla birkaç maç daha oynamak isterim. Ama kariyerimi bu kupayla bitirmek de paha biçilemez. Daha fazlasını isteyemem. Tanrıya şükürler olsun, bana her şeyi verdi. Kariyer finalimi böyle yapmak etkileyici. Arjantin'deki ortam için şimdiden heyecanlı ve sabırsızım" açıklamasını yaptı.
"2026 Dünya Kupası'nda bizim olmalı!"
Gecenin en şaşırtıcı açıklaması ise Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni'den geldi. Adaşı ve öğrencisi Lionel Messi ile ilgili konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Messi bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer almalı. Devam etmesini istiyoruz. Oynamaya karar verirse 10 numaralı forma onun için her zaman hazır" ifadelerini kullandı.
Barcelona'da final ihtimali
Messi, 2026 yılında 40 yaşında olacak. Arjantinli yıldızın yakın zamandaki açıklamalarına bakılırsa o yaşlara kadar oynamayı planlamıyor. Messi'nin PSG ile olan sözleşmesini bitirdikten sonra Barcelona'ya dönüp kariyerini orada bitirme ihtimali de konuşuluyor.