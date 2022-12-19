Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı: Dünya Kupası Arjantin'in!

Milli takımı bırakacak mı?

Dünya Kupası zaferinin ardından en çok merak edilen ise, Messi'nin milli takımda devam edip etmeyeceğiydi. Messi, Arjantin Milli Takımı'nda oynamaya devam edeceğini söyleyerek, "Dünya Şampiyonu unvanıyla birkaç maç daha oynamak isterim. Ama kariyerimi bu kupayla bitirmek de paha biçilemez. Daha fazlasını isteyemem. Tanrıya şükürler olsun, bana her şeyi verdi. Kariyer finalimi böyle yapmak etkileyici. Arjantin'deki ortam için şimdiden heyecanlı ve sabırsızım" açıklamasını yaptı.