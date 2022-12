Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı: Dünya Kupası Arjantin'in!

"Bana Tanrı vermiş gibi hissediyorum"

Finalin ardından Arjantin kanalı TyC Sports'a konuşan Messi, "Bu çılgınca, inanılmaz. Şu an dünyada var olan en güzel his. Bunu gerçekten çok istiyordum, bana Tanrı tarafından verilmiş gibi hissediyorum. Her şeyi başardığım için gerçekten çok mutluyum. İşte, burada; özlemini çektiğim şey burada!" dedi.