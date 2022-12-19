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FutbolLionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı: Dünya Kupası Arjantin'in!
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19 Aralık 2022 - 10:29Son Güncelleme:

Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı: Dünya Kupası Arjantin'in!

Futbol

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Arjantin ve Lionel Messi hedefine ulaştı. Dünya Kupası'nı kazanan Messi'li Arjantin, müthiş maçta Fransa'yı penaltılarda yenerek kupayı 3. kez müzesine götürdü. Messi, 5. kez yarıştığı Dünya Kupası'nı ilk kez kaldırdı.

19 Aralık 2022 - 10:29 Son Güncelleme:
236 yıl sonra...

36 yıl sonra...

Arjantin, 1986 yılından sonra Dünya Kupası'nı bir daha kazanamamıştı. Messi'nin ustası ve ilham kaynağı Diego Armando Maradona'nın liderliğinde kazanılan 86 Dünya Kupası'ndan tam 36 yıl sonra, Tangocular bir kez daha zafere ulaştı. Bu kez ise lider, Lionel Andres Messi idi.

3Bana Tanrı vermiş gibi hissediyorum

"Bana Tanrı vermiş gibi hissediyorum"

Finalin ardından Arjantin kanalı TyC Sports'a konuşan Messi, "Bu çılgınca, inanılmaz. Şu an dünyada var olan en güzel his. Bunu gerçekten çok istiyordum, bana Tanrı tarafından verilmiş gibi hissediyorum. Her şeyi başardığım için gerçekten çok mutluyum. İşte, burada; özlemini çektiğim şey burada!" dedi.

4Milli takımı bırakacak mı

Milli takımı bırakacak mı?

Dünya Kupası zaferinin ardından en çok merak edilen ise, Messi'nin milli takımda devam edip etmeyeceğiydi. Messi, Arjantin Milli Takımı'nda oynamaya devam edeceğini söyleyerek, "Dünya Şampiyonu unvanıyla birkaç maç daha oynamak isterim. Ama kariyerimi bu kupayla bitirmek de paha biçilemez. Daha fazlasını isteyemem. Tanrıya şükürler olsun, bana her şeyi verdi. Kariyer finalimi böyle yapmak etkileyici. Arjantin'deki ortam için şimdiden heyecanlı ve sabırsızım" açıklamasını yaptı.

52026 Dünya Kupasında bizim olmalı

"2026 Dünya Kupası'nda bizim olmalı!"

Gecenin en şaşırtıcı açıklaması ise Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni'den geldi. Adaşı ve öğrencisi Lionel Messi ile ilgili konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Messi bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer almalı. Devam etmesini istiyoruz. Oynamaya karar verirse 10 numaralı forma onun için her zaman hazır" ifadelerini kullandı.

6Barcelonada final ihtimali

Barcelona'da final ihtimali

Messi, 2026 yılında 40 yaşında olacak. Arjantinli yıldızın yakın zamandaki açıklamalarına bakılırsa o yaşlara kadar oynamayı planlamıyor. Messi'nin PSG ile olan sözleşmesini bitirdikten sonra Barcelona'ya dönüp kariyerini orada bitirme ihtimali de konuşuluyor.

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