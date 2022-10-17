Liverpool ve Chelsea'de oynamıştı! Kuntz, Milli Takım için ikna edecek
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takıma yeni isimler kazandırmaya çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında milli takıma uygun isimleri araştıran Kuntz ve ekibinin son keşfi annesi Kıbrıs Türkü olan Barbados asıllı İngiliz vatandaşı Rhian Joel Brewster.
Kuntz tribünde takip etti
Stefan Kuntz bu hafta İngiltere Championship'te oynanan Sheffield United - Blackpool karşılaşmasını takip etti. Goal.com'daki habere göre, 3-3 sona eren maçta Sheffield forması giyen Rhian Joel Brewster'in Kuntz'un göz hapsinde olduğu ortaya çıktı.
Annesi Kıbrıs Türkü
Annesi Kıbrıs Türkü olan Barbados asıllı İngiliz oyuncunun Türkiye Milli Takımı'nı seçme hakkı bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu maça 64'üncü dakikada dahil olurken 88'inci dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Rhian Joel Brewster bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı. Chelsea ve Liverpool altyapılarında oynayan Brewster, 2020 yılında Liverpool'dan Sheffield'a gelmişti. Forvet, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1.80 boyundaki oyuncunun asıl pozisyonu ise santrafor.
2000 doğumlu oyuncu İngiltere'nin altyaş kategorilerinin hepsinde forma giydi. Özellikle U17'de 23 maçta 20 golle dikkatleri üzerine çeken Brewster, 2017 yılında İngiltere U17 takımının kazandığı dünya şampiyonluğunda takımın en önemli ismiydi. Brewster son olarak U21'de forma giydi.
3 sezondur Sheffield United forması giyen oyuncunun Türkiye için oynama seçeneği bulunuyor. Kuntz ve ekibi tarafından davet gelirse oyuncunun kararı, kariyerini şekillendirecek.