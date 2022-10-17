Liverpool ve Chelsea'de oynamıştı! Kuntz, Milli Takım için ikna edecek

Rhian Joel Brewster bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gole imza attı. Chelsea ve Liverpool altyapılarında oynayan Brewster, 2020 yılında Liverpool'dan Sheffield'a gelmişti. Forvet, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde forma giyebilen 1.80 boyundaki oyuncunun asıl pozisyonu ise santrafor.