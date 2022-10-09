Liverpool'dan sonra bir talip daha! Sacha Boey'e Fransız kancası

4 milyon euro

Fransız ekibi Ligue 1'de zor günler geçiriyor. 9 maç sonunda sadece 8 puanı olan Auxerre, ligde kalmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Sacha Boey de hedeflerindeki isimlerden biri.

Ensonhaber'de yer alan bilgiye göre, Auxerre ilk etapta Boey için 4 milyon euro'yu gözden çıkardı.