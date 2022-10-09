Liverpool'dan sonra bir talip daha! Sacha Boey'e Fransız kancası
Galatasaray'ın yükselen yıldızı Sacha Boey'nin talipleri artıyor. Fransız oyuncunun Liverpool tarafından takip edildiği biliniyor ancak İngiliz devinin resmi bir hamlesi henüz olmadı. Boey için ilk ciddi temas ise oyuncunun ülkesinden geldi.
Avrupa'da takip ediliyor
Galatasaray sezon öncesi neredeyse sözleşmesini feshetmeye düşündüğü Sacha Boey'e 3 ay içerisinde yeniden kazandı. Kariyer zirvesini yaşayan Boey, Avrupa'nın büyük liglerindeki takımlar tarafından takip ediliyor.
İstatikleri ve fiziksel verileri oldukça yüksek olan Boey'e Liverpool'un ardından Auxerre de talip oldu.
4 milyon euro
Fransız ekibi Ligue 1'de zor günler geçiriyor. 9 maç sonunda sadece 8 puanı olan Auxerre, ligde kalmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Sacha Boey de hedeflerindeki isimlerden biri.
Ensonhaber'de yer alan bilgiye göre, Auxerre ilk etapta Boey için 4 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Serbest kalma maddesi konuldu
Galatasaray ise oldukça memnun olduğu ve Liverpool'un bile takip ettiği Boey'i 4 milyon euro'ya bırakmayacak. Boey'nin yeni sözleşmesine "13 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi eklendi. Sarı kırmızılılar bu bedelin altına masaya oturmayacak.
1.1 milyon euro'ya Rennes'den alınan Boey, Galatasaray'dan 480 bin euro kazanıyordu. 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde zamlı sözleşmeye imza attı ve ücreti 1 milyon euro'ya yükseldi. Boey'nin serbest kalma maddesi bu yenilemeyle eklendi.