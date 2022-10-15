Manchester United'ın golcüsü gözaltına alındı... Haaland'a rakip gösteriliyordu!

Posta.com.tr - Manchester United'ın ve İngiltere A Milli Takımı'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood geçtiğimiz Ocak ayında, kız arkadaşının "Bana şiddet uyguladı ve cinsel istismarda bulundu" suçlaması sonrası gözaltına alınmış, yargılama sürecinin ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

İngiliz basını, futbolcunun "kefalet şartlarını yerine getirmediği için" bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

The Sun'ın haberinde; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.

OCAK'TAN BERİ İNGİLİZ BASININ GÜNDEMİNDE



Greenwood, geçtiğimiz Ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı. Milli takımın da kadro dışı bıraktığı Greenwood, FIFA 2022 oyunundan bile çıkarılmış, sponsorluk anlaşmaları da askıya alınmıştı. Birçokları gibi takım arkadaşları da Mason'u sosyal medya hesabından bile çıkarmıştı. Otoritelere göre; geçtiğimiz yıla kadar dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın rakibi olarak da gösterilen Greenwood'un bir daha aktif futbola dönmesi artık mümkün değil.







MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR



Dava sonuçlanana kadar resmi sözleşmesi devam eden genç yıldızın, Manchester United'tan ayda 75 bin pound maaş almaya devam ettiği de öğrenildi.



MANU'NUN EN GENÇ OYUNCUSUYDU



Greenwood 2019'da henüz 17 yaşında sahaya çıktığında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United için oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.