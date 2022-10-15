Manchester United'ın golcüsü gözaltına alındı... Haaland'a rakip gösteriliyordu!
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, kız arkadaşı tarafından, şiddet ve tecavüzle suçlanmasının ardından gözaltına alınmış ardından kefaletle serbest kalmıştı. İngiliz basını genç oyuncunun bu sabah yeniden gözaltına alındığını duyurdu... İşte sadece 10 ay öncesine kadar 'geleceğin en büyük golcülerinden biri' olarak gösterilen Mason Greenwood'un kriminal hikayesi ve son gelişmenin detayları...
Posta.com.tr - Manchester United'ın ve İngiltere A Milli Takımı'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Mason Greenwood geçtiğimiz Ocak ayında, kız arkadaşının "Bana şiddet uyguladı ve cinsel istismarda bulundu" suçlaması sonrası gözaltına alınmış, yargılama sürecinin ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.
İngiliz basını, futbolcunun "kefalet şartlarını yerine getirmediği için" bu sabah evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındığını duyurdu.
The Sun'ın haberinde; Greenwood'un, tutuklanmasına neden olan eski kız arkadaşıyla yeniden iletişime geçtiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddiasına yer verildi.
OCAK'TAN BERİ İNGİLİZ BASININ GÜNDEMİNDE
Greenwood, geçtiğimiz Ocak ayında basına yansıyan istismar davası haberi sonrası, taraftarlardan gelen baskıların da etkisiyle kadro dışı bırakılmıştı. Milli takımın da kadro dışı bıraktığı Greenwood, FIFA 2022 oyunundan bile çıkarılmış, sponsorluk anlaşmaları da askıya alınmıştı. Birçokları gibi takım arkadaşları da Mason'u sosyal medya hesabından bile çıkarmıştı. Otoritelere göre; geçtiğimiz yıla kadar dünyaca ünlü golcü Erling Haaland'ın rakibi olarak da gösterilen Greenwood'un bir daha aktif futbola dönmesi artık mümkün değil.
MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYOR
Dava sonuçlanana kadar resmi sözleşmesi devam eden genç yıldızın, Manchester United'tan ayda 75 bin pound maaş almaya devam ettiği de öğrenildi.
MANU'NUN EN GENÇ OYUNCUSUYDU
Greenwood 2019'da henüz 17 yaşında sahaya çıktığında Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United için oynayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti.