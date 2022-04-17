Mancini'den şaşırtan Fenerbahçe cevabı! 'Türkiye'de çalışmak...'

Ali Koç'un kriterlerine uyuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hoca arayışlarını sürdürürken üzerinde en çok durulan isim olan Joachim Löw'de işler kopma noktasına geldi. Löw ile özellikle bütçe konusunda ortak noktaya gelemeyen Koç, Alman hocanın defterini kapatmak üzere.

Dünya çapında bir isim arayan Koç'un belirlediği kriterler, Mancini'ye tamamen uyuyor. İtalyan hocanın verdiği cevap da ihtimalleri doğuruyor.