Mancini'den şaşırtan Fenerbahçe cevabı! 'Türkiye'de çalışmak...'
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve şu anda İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini'den sürpriz bir açıklama geldi. Mancini, Türkiye'ye yeşil ışık yaktı.
Terim sonrası gelmişti
TV 100'de yayınlanan VAR Odası programı, İtalyan teknik adam Roberto Mancini'ye telefonla ulaştı. Mancini daha önce Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın başına geçmiş ve Fatih Terim'in hemen ardından oturduğu koltukta önemli işler yapmıştı. İtalyan hoca, Fenerbahçe iddialarını cevapladı.
"Teknik direktör her yere gider"
Muhabirin sorduğu, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımdan teklif alsanız çalışır mısınız?" sorusuna Mancini'den şu cevap geldi:
Benim işim teknik direktörlük. Teknik direktör her yere gider. Daha önce de söyledim. Türkiye'yi seviyorum. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz.
Ali Koç'un kriterlerine uyuyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hoca arayışlarını sürdürürken üzerinde en çok durulan isim olan Joachim Löw'de işler kopma noktasına geldi. Löw ile özellikle bütçe konusunda ortak noktaya gelemeyen Koç, Alman hocanın defterini kapatmak üzere.
Dünya çapında bir isim arayan Koç'un belirlediği kriterler, Mancini'ye tamamen uyuyor. İtalyan hocanın verdiği cevap da ihtimalleri doğuruyor.
Türkiye Kupası var
Mancini, Galatasaray'da çalıştığı 2013-2014 sezonunda gelir gelmez Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçına çıkmış ve kendi ülkesinin takımını elemişti. Galatasaray, Devler Ligi'nde çeyrek final görmüştü.
Mancini, Galatasaray'la bir de Türkiye Kupası kazanmıştı.