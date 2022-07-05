Marcao transferinde gelişme! İşte isteyen iki kulübün son hamlesi
Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao Teixiera için iki kulübün adı geçiyor: Sevilla ve Zenit. İki kulüpten avantajlı konumda olan Sevilla, teklifini yükseltmediği için bu avantajını kaybetmek üzere. İki kulüp, Marcao için İstanbul'a gelme kararı aldı.
İstanbul'a geliyorlar
Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Marcao'nun iki talibi Sevilla ve Zenit, Galatasaray ile masaya oturmak için bu hafta İstanbul'da olacak.
Marcao için Galatasaray'dan yapılan son açıklamada Okan Buruk, "Değerini bulursa satılma ihtimali var ancak aksi halde Marcao kalmaya hazır, bana bunu söyledi" demiş ve tok satıcıyı oynamıştı.
Monchi bizzat açıkladı
Bu açıklamanın ardından Sevilla Sportif direktörü Monchi, "Marcao listemizdeki oyunculardan. Birçok testi geçerek listemize girdi ancak hedefimizdeki tek oyuncu da değil" demişti.
Karşılıklı açıklamalar sonrası Sevilla ve daha önce Marcao'nun reddettiği Zenit, İstanbul'a gelme kararı aldı.
Son söz Sevilla'da
Sevilla'nın teklifinin 8.5 milyon euro bonservis 1.5 milyon euro bonus; Zenit'in ise direkt 12 milyon euro önerdiği biliniyor.
Marcao'nun Sevilla'yı istemesinden ötürü Galatasaray, önceliği İspanyol ekibine verecek ve teklifi 15 milyon euro'ya çıkartması halinde transfere "evet" diyecek.
Zenit de teklif yenileyecek
Sevilla teklif artırmazsa bu kez Zenit'in yeni teklifi dinlecenek. Rusların bonservis konusunda daha cömert olacağı ve 15 milyon euro'yu da geçeceği tahmin ediliyor. Galatasaray, 12 milyon euro'luk ilk teklifi 15 milyon euro'ya çıkarıp bir de sonraki satıştan pay ve bonus ücretler ekletmeye çalışacak.
Zenit'in teklifi cazip bir hale gelirse iş, Marcao'ya kalacak.
Zenit cazip maaşla ikna etmeye çalışacak
Marcao kariyeri için Sevilla'ya gitmek istese de İspanyol kulübü istenen bonservisi henüz vermiş değil. Galatasaray'ın Zenit'le anlaşması halinde Brezilyalı stoperin ne karar vereceği merak ediliyor. Rusya'ya gitmenin kariyer açısından yanlış bir karar olacağını düşünen Marcao, Zenit'in yüklü maaş teklifi karşısında açık kapı bırakabilir.