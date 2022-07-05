Marcao transferinde gelişme! İşte isteyen iki kulübün son hamlesi

İstanbul'a geliyorlar

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Marcao'nun iki talibi Sevilla ve Zenit, Galatasaray ile masaya oturmak için bu hafta İstanbul'da olacak.

Marcao için Galatasaray'dan yapılan son açıklamada Okan Buruk, "Değerini bulursa satılma ihtimali var ancak aksi halde Marcao kalmaya hazır, bana bunu söyledi" demiş ve tok satıcıyı oynamıştı.