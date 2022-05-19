Mert Hakan Yandaş'a Rus kancası! İstanbul'a geldiler
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş, yurt dışından teklif almak üzere. Sivasspor'daki iyi performansıyla Fenerbahçe'ye transfer olan Yandaş, bu sezon sarı lacivertli formayla kayda değer bir grafik çizdi. 27 yaşındaki orta sahaya Rus ekibi CSKA Moskova talip oldu.
Kartal'la yükselmeye başladı
Fenerbahçe'nin Sivasspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, bu sezon önemli bir performans gösterdi. Sarı lacivertli formayla çok iyi bir başlangıç yapamayan ve uzun süre eleştirilen Yandaş, İsmail Kartal'la beraber ciddi gelişim kaydetti. Hem düzenli oynamaya başlayan hem de takımdaki rolü netleşen Yandaş'a ciddi bir teklif var.
CSKA'nın teklifi bekleniyor
CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı’nın performansından memnun kalınca Türk futbolcu havuzuna girdi. Mert Hakan Yandaş'a kancayı takan Rus ekibi, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ise resmi teklifi bekliyor.
F.Bahçe kolay bırakmayacak
Gelmesi muhtemel yabancı sınırından ötürü yerli oyuncunun değeri artacağı için Fenerbahçe'nin, oyuncusunu kolay kolay bırakmayacağı tahmin ediliyor. CSKA'nın teklif edeceği bonservisin doyuruculuğu burada asıl etken olacak.
2 gol 9 asist
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Mert Hakan 2 gol 9 asistle oynadı. Yandaş'ın piyasa değeri ise 2.3 milyon euro olarak görünüyor.