Mert Hakan Yandaş'a Rus kancası! İstanbul'a geldiler

Kartal'la yükselmeye başladı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la olan sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, bu sezon önemli bir performans gösterdi. Sarı lacivertli formayla çok iyi bir başlangıç yapamayan ve uzun süre eleştirilen Yandaş, İsmail Kartal'la beraber ciddi gelişim kaydetti. Hem düzenli oynamaya başlayan hem de takımdaki rolü netleşen Yandaş'a ciddi bir teklif var.