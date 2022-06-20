Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıktı

Fenerbahçe'de Mesut Özil'le yollar ayrılmak isteniyor ancak işler gittikçe karışıyor. Özil ve menajeri her fırsatta kontratları olduğunu söyleyip "Ayrılmayacağız" mesajı veriyorlar.

Fenerbahçe cephesi ise açık şekilde Özil'le yolları ayırmak ve en az maddi hasara uğramak istiyor.