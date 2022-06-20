Mesut Özil Fenerbahçe'yi takipten çıktı
Fenerbahçe'de sezon öncesi Mesut Özil krizi büyüyecek gibi görünüyor. Şu anda kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil, Jorge Jesus tarafından da affedilmemişti. Ali Koç'un da gözünden düşen Özil, Fenerbahçe'yi takipten çıkarak yeni bir tartışma konusu yarattı.
Fenerbahçe'de Mesut Özil'le yollar ayrılmak isteniyor ancak işler gittikçe karışıyor. Özil ve menajeri her fırsatta kontratları olduğunu söyleyip "Ayrılmayacağız" mesajı veriyorlar.
Fenerbahçe cephesi ise açık şekilde Özil'le yolları ayırmak ve en az maddi hasara uğramak istiyor.
Sürekli olarak "Fenerbahçe aşkı"ndan bahseden Özil "Aslolan Fenerbahçe"dir dese de önceki gün Fenerbahçe'yi Instagram ve Twitter üzerinden takipten çıktı. Takım arkadaşlarını takip etmeyi sürdüren Mesut'un, takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.
Kulübe küstüğü tahmin edilen Özil, takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Önceki gün Jesus önderliğinde çalışmalara başlayan takım, Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı. Özil ise bu süre içerisinde Almanya'ya gitti.