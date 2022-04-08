Mesut Özil'in geleceği netleşiyor! Beklediği karar çıkmazsa yeni durağı...
Fenerbahçe kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in akıbeti merak ediliyor. Galatasaray derbisi öncesi affedilip maç kadrosunda yer alabileceği iddia edilen Mesut için af kararı çıkmadı. Başkan Ali Koç da "Af söz konusu değil" dedi. Durum böyle giderse ayrılık kaçınılmaz olacak.
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'la yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmıştı. Oyundan erken çıkarılmaktan şikayetçi olan Mesut, tepkisini dile getirip İsmail Kartal'la takışınca yönetimden bu karar çıktı.
Kadro dışı kararı sonrası ayrılık düşündüğü iddia edilen Mesut için, menajeri Erkut Söğüt şunları söyledi:
"Hiçbir yere gitmiyor"
Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Onun için önemli olan sadece Fenerbahçe.
Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Onun için önemli olan sadece Fenerbahçe.
Mesut ise Twitter'dan "Aslolan Fenerbahçe'dir" yazmış ve bir YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Milli aradan dönerken kulübü arayıp antrenman saatini sordum. Bana 'Gelmene gerek yok' dediler. Kadro dışı kaldığımı böyle öğrendim" demişti.
"Çocuk oyuncağı değil"
Mesut'la ilgili son açıklama ise Başkan Ali Koç'tan geldi. Koç, affedilme durumunun olmadığını söyleyerek, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" demişti.
Al Nassr ve Hull City iddiası
Mesut'un affedilmemesi ise ayrılığı kaçınılmaz kılacak. Daha önce Katar'dan Al Nassr'ın Mesut'la ilgilendiği ve teklif yapacağı iddia edilmişti. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin de devrede olduğu öne sürülmüştü. Ancak durumun başka olduğu ortaya çıktı.
"İsteyen tek takım var"
İspanyol AS gazetesi, Mesut Özil'e talip olan tek takımın David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami olduğunu yazdı. AS, "İddia edildiği üzere Hull City'nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor" haberini verdi.
Kartal'ın gidişi değiştirebilir
Mesut Özil sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdürecek. İsmail Kartal'ın ayrılması ve yeni teknik direktörün gelmesiyle Özil'in durumu da netleşecek. Yıldız oyuncu kalmayı istiyor ancak yönetimin tavrı belirleyici olacak.