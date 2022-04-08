Mesut Özil'in geleceği netleşiyor! Beklediği karar çıkmazsa yeni durağı...

Mesut hiçbir yere gitmeyecek, gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Hırslı, oynamak istiyor, hisleri yüksek. Onun için önemli olan sadece Fenerbahçe.