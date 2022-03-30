Milli Takım'da Serdar Aziz-Stefan Kuntz gerilimi! '3'lü sistemde oynamam!'
Fenerbahçe'nin milli takıma gönderdiği oyunculardan Serdar Aziz, Portekiz karşısında yedek beklemiş, İtalya karşısında ise kadroda yer almamıştı. Serdar Aziz'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı ve tecrübeli oyuncunun bu yüzden kadroda yer almadığı öne sürüldü.
Türkiye Dünya Kupası'na gidebilme umuduyla çıktığı Portekiz karşısında mağlup olmuş ve play-off'ta elenmişti. Portekiz maçında ilk kez 3'lü defans oynayan Türkiye'de Stefan Kuntz, Ozan Kabak-Merih Demiral-Çağlar Söyüncü tandemini tercih etmişti.
İddialara göre Kuntz'un aklında Ozan Kabak yerine Serdar Aziz vardı.
Play Spor'dan Orkun Yazgan'ın iddiasına göre, Serdar Aziz, Stefan Kuntz'a "Ben 3'lü sistemde oynamam" dedi. Serdar'ın bu şok çıkışı karşısında şaşıran Kuntz, oyuncuyu Portekiz maçında yedek bırakırken İtalya karşısında ise kadroya almadı.
Sakatlıkları olduğu gerekçesiyle İtalya karşısında kadroda olmayan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, kamptan ayrılmıştı.
Serdar Aziz'in Kuntz'a yaptığı çıkış sonrası kadroda olmadığı tahmin ediliyor.
Hem Portekiz hem İtalya maçları sonrası 3'lü defans konusu ise oldukça tartışılmıştı.
Yorumcu Uğur Meleke, "En kritik maçınızda daha önce hiç denemediğiniz bir sistemi deneyemezsiniz, bu çok büyük bir risk" demişti.
Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise, "Avrupa'da artık 3'lü defans oynanıyor. Bizim takımda da kendi takımlarında 3'lü oynayan çok oyuncu var, alışığız ve bence böyle oynamalıyız" yorumunu yapmıştı.
Teknik direktör Stefan Kuntz ise Portekiz maçı sonrası, "Oyuncularımla tek tek görüşmeler yaptım. 3'lü defans konusunda fikirlerini aldım. Bu şekilde oynamaya devam edeceğiz" dedi.
İtalya maçı sonrası bir kez daha konuşan Kuntz, "Yediğimiz golle oynadığımız formasyon kaynaklı değil" dedi.