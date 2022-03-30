Milli Takım'da Serdar Aziz-Stefan Kuntz gerilimi! '3'lü sistemde oynamam!'

Hem Portekiz hem İtalya maçları sonrası 3'lü defans konusu ise oldukça tartışılmıştı.

Yorumcu Uğur Meleke, "En kritik maçınızda daha önce hiç denemediğiniz bir sistemi deneyemezsiniz, bu çok büyük bir risk" demişti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise, "Avrupa'da artık 3'lü defans oynanıyor. Bizim takımda da kendi takımlarında 3'lü oynayan çok oyuncu var, alışığız ve bence böyle oynamalıyız" yorumunu yapmıştı.