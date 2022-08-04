Monchi bunu da başarırsa Galatasaray karışacak! Bir oyuncuyu daha koparıyor
Sevilla sportif direktörü Monchi, Galatasaray'dan Marcao'yu uzun uğraşlar sonucu almıştı. Marcao için 12+3 milyon euro ödeyecek olan Sevilla, sarı kırmızılı takımdan bir oyuncunun daha peşinde ve transferin gerçekleşme ihtimali hayli yüksek.
Monchi ısrarcı
Sevilla, Marcao sonrası Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı. Marcao'nun savunmadaki partneri Victor Nelsson'u isteyen İspanyollar, ilk etapta aldıkları olumsuz yanıta rağmen transferden vazgeçmiş değil. Oyuncuyu ikna ederek Galatasaray'ı zora sokmaya çalışan Monci, bunu başarırsa sarı kırmızılılarda işler hem karışacak hem sıkıntıya girecek.
Serbest kalma maddesi var
Sevilla'nın Nelsson için yaptığı ilk teklif 8+2 milyon euro idi. Teklifi çok düşük bulup masaya dahi oturmadan reddeden Galatasaray, oyuncunun sözleşmesine "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi koydurmuştu.
En az 20 milyon euro
Nelsson için en az 20 milyon euro talep eden Galatasaray, Danimarkalı stoperin takımda kalmasını istiyor. Bir sezonda iki as stoperini de kaybetmek istemeyen Cim-Bom'da, durumun geleceğini biraz da Nelsson'un tavrı belirleyecek.
Buruk takımın bozulmasını istemiyor
23 yaşındaki savunmacı kalma konusunda gönüllü olursa, yönetimin eli rahatlayacak ve transfer bitse bile Galatasaray'ın istediği fiyatlara bitecek. Ayrıca Okan Buruk'a sözler veren yönetim, Nelsson'un gitmesi halinde ilk sezonunda Buruk'a verdiği sözü tutamama endişesi yaşayacak.
Sevilla'da buluşturmak istiyor
Monchi ise bu sezon takımdan ayrılan Diego Carlos ve Jules Kounde'nin boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Marcao-Nelsson ikilisini çok beğenen Monchi, eski tandemi Sevilla'da bir araya getirmeye çalışıyor.