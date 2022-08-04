Monchi bunu da başarırsa Galatasaray karışacak! Bir oyuncuyu daha koparıyor

Monchi ısrarcı

Sevilla, Marcao sonrası Galatasaray'ın kapısını bir kez daha çaldı. Marcao'nun savunmadaki partneri Victor Nelsson'u isteyen İspanyollar, ilk etapta aldıkları olumsuz yanıta rağmen transferden vazgeçmiş değil. Oyuncuyu ikna ederek Galatasaray'ı zora sokmaya çalışan Monci, bunu başarırsa sarı kırmızılılarda işler hem karışacak hem sıkıntıya girecek.