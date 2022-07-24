Napoli'de Kim Min Jae heyecanı! 40 milyon euro detayı ve başkanın sözleri...
Fenerbahçe'de transferin gözdesi olan Kim Min-jae'nin yeni adresi belli olmak üzere. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Kim için açıklama yaptı ve hayranlığını dile getirdi.
Transfer bitmek üzere
İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'den Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak üzere. Kim'in serbest kalma bedeli olan 19.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olan Napoli, oyuncu ile de son detayları hallediyor. Başkan Aurelio De Laurentiis, Kim için bizzat açıklama yaparak transferin bitmek üzere olduğunu söyledi.
"Hayranıyım"
Kısa süre içerisinde transferi bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Laurentiis, "Kim Min Jae transferini yakında tamamlamayı umuyoruz. Bazı detaylar var. Güney Koreli bir futbolcu ile sözleşme imzalamayı çok isterim. Açıkçası ona hayranım" ifadelerini kullandı.
Tam tutar 19.5 milyon euro
CalcioNapoli24’ün haberine göre Güney Koreli stoper, Napoli ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan ekibi oyuncunun sözleşmesinde yer alan 19.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirecek. Kim Min-Jae’nin bugün İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın da sözleşme imzalaması bekleniyor
40 milyon euro detayı
Napoli, 40 milyon euro’ya Chelsea’ye sattığı Kalidou Koulibaly’nin yerine alacağı Kim’in serbest kalma bedelini de 40 milyon euro olarak belirleyecek. Kim, sözleşmenin ikinci sezonunda bu parayı getirdiği takdirde serbest kalacak.
Spaletti as kadroda düşünüyor
Koulibaly'den boşalan stoper bölgesi için alınacak olan Güney Koreli oyuncu rotasyonda değil, direkt as takımda düşünülüyor. Teknik direktör Luciano Spaletti, Kim Min Jae'yi oldukça beğendi ve transferini dört gözle bekliyor.