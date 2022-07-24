Napoli'de Kim Min Jae heyecanı! 40 milyon euro detayı ve başkanın sözleri...

Transfer bitmek üzere

İtalyan kulübü Napoli, Fenerbahçe'den Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak üzere. Kim'in serbest kalma bedeli olan 19.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olan Napoli, oyuncu ile de son detayları hallediyor. Başkan Aurelio De Laurentiis, Kim için bizzat açıklama yaparak transferin bitmek üzere olduğunu söyledi.