Napoli Roma'yı devirdi, hocası Kim Min-jae'yi yere göğe sığdıramadı

"Her zaman tetikte"

Spaletti, "Kim Min-jae rakiplerimizin atakları için ölümcül biri. Bir tehlike olacağı zaman bunu çok önceden seziyor ve her zaman tetikte. O kadar çabuk harekete geçiyor ki durumu anında kontrol altına alıyor. Her duruma karşı hazırlıklı ve her şeye göz kulak oluyor. Fiziksel olarak iyi olduğu yorumları doğru ancak o, sadece fizikten fazlası" yorumunu yaptı.