Napoli Roma'yı devirdi, hocası Kim Min-jae'yi yere göğe sığdıramadı
İtalya Serie A'da Napoli yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı daha dönen Napoli, Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. Maç sonu konuşan Napoli'nin hocası Luciano Spaletti, eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'ye özel parantez açtı.
Tadı damaklarda kaldı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-jae, 18 milyon euro'ya Napoli'ye transfer olmuş ve sadece 1 sezon forma giydiği sarı lacivertlilerin damağında hoş bir tat bırakmıştı.
Kim'i hala takip eden Fenerbahçe taraftarı, Güney Koreli oyuncunun gelişiminden de oldukça mutlu. Kim, Napoli defansının bel kemiği durumunda ve hocası Spaletti'den de sık sık övgü alıyor.
"Ölümcül"
Napoli'nin Roma'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmayı değerlendiren Spaletti, oyuncularını övdü. Kim'e de özel olarak değinen Spaletti, 25 yaşındaki stoperi "ölümcül" olarak tanımladı.
"Her zaman tetikte"
Spaletti, "Kim Min-jae rakiplerimizin atakları için ölümcül biri. Bir tehlike olacağı zaman bunu çok önceden seziyor ve her zaman tetikte. O kadar çabuk harekete geçiyor ki durumu anında kontrol altına alıyor. Her duruma karşı hazırlıklı ve her şeye göz kulak oluyor. Fiziksel olarak iyi olduğu yorumları doğru ancak o, sadece fizikten fazlası" yorumunu yaptı.
Şampiyonluk hasreti
Napoli Serie A'da 11 maç sonunda ligdeki namağlup tek takım ve lider. 9 galibiyet ve 2 beraberlikle en yakın rakibi Milan'a 3 puan fark atan Napoli, tarihindeki son şampiyonluğu 1989-1990 sezonunda kazanmıştı.
23 yıl sonra Kim Min-jae'li kadrosuyla şampiyonluğa koşan Napoli, ipi göğüslemek istiyor.