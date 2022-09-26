Napoli'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine yakın takip! 2 oyuncuyu izleyecekler
Beşiktaş ile Fenerbahçe 2 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Dev derbide Napoli yetkililerinin de olacağı ve iki oyuncuyu izleyecekleri öğrenildi. İtalyan ekibi daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ile Kim Min-jae'yi transfer etmişti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçına sürpriz misafir var. Napoli scout'ları Fenerbahçe'den iki ismi takip etmek için Dolmabahçe'de olacak.
İtalyanlar ara transfer dönemi için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel'i izlemeye gelecek olan Napoli, daha önce de Fenerbahçe'de Eljif Elmas ile Kim Min-jae'yi transfer etmişti. İtalyan devi, ara transferde ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile bir kez daha temas kuracak.
Özellikle Ferdi'nin çok yönlü bir oyuncu olması ve istikrarlı oyunu nedeniyle Napoli'nin ilk tercihi o. Fenerbahçe ile iyi ilişkiler kuran Napoli, bu avantajını kullanarak Ferdi yarışında öne geçmek istiyor. Ferdi için Fenerbahçe'ye Sevilla ile Leipzig'in de ilgi mektubu gönderdiği iddiaları var.
Piyasa değeri 11 milyon euro olarak görünen Ferdi, CIES'in son araştırmasına göre "oyun kurucu kanat" rolünde tüm dünyada en iyi 5'inci oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe, Ferdi için oldukça iyi bir teklif bekliyor.
Osayi Samuel ise İngiltere'de sağ kanat olarak başladığı kariyerini Fenerbahçe'de sağ bek olarak sürdürüyor. Yeni rolüne uyum sağlayan Osayi'nin bitmek bilmeyen enerjisi, sürati ve fizik gücü Napoli'nin dikkatini çekmiş durumda. Oyuncunun oynama konusunda istikrar kazanması halinde İtalyanlar, Osayi için de iyi bir meblağı gözden çıkaracak.