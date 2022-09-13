Necip Uysal'a kapıyı işaret etti! Efsane isimden ağır eleştiri
Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 yenildiği maçta karşılaşmanın tek golü Necip Uysal'ın pas hatasıyla gelmişti. Necip, oyundan alınırken taraftarın protestosu karşısında çok sinirlenmişti. Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar, Necip için ayrılık vaktinin geldiğini söyledi.
Tepkiye sinirlendi
Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golü Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın 72. dakikadaki pas hatasıyla geldi. Dakika 75'te ise Necip oyundan alındı. Kenara gelirken taraftarın ıslıklı protestosu karşısında neye uğradığını şaşıran Necip, su şişelerini fırlatıp buz kovasını tekmeledi.
Maçın ardından gündem Necip'in hatası ve protesto edilmesiydi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un yorumcusu ve Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar, Necip Uysal'la ilgili konuştu. Uçar, Necip'e kapıyı işaret etti. İşte o açıklama:
"Fazlasını istemeye gerek yok, olmuyor"
Necip kardeşimize artık yapabileceği takımlarda şans vermemiz lazım. Bu kardeşimize ne yapsak olmuyor. Yapabileceklerinden daha fazla şey istemeye gerek yok. Kader de ağlarını örüyor sanki, bir şekilde Necip oynuyor.
Necip kardeşimize artık yapabileceği takımlarda şans vermemiz lazım. Bu kardeşimize ne yapsak olmuyor. Yapabileceklerinden daha fazla şey istemeye gerek yok. Kader de ağlarını örüyor sanki, bir şekilde Necip oynuyor.
"O da zarar görüyor"
Açıkçası Necip için de artık üzülüyorum. Kim gelse, gitse yine de Necip oynuyor. Bu da garip. Sergen Yalçın'la, Şenol Hoca ile, Slaven Bilic ile de oynadı. Kapasitesi bu kadar Necip'in. Daha fazlasını beklemeye gerek yok. Hata yapınca o da zarar görüyor.
Açıkçası Necip için de artık üzülüyorum. Kim gelse, gitse yine de Necip oynuyor. Bu da garip. Sergen Yalçın'la, Şenol Hoca ile, Slaven Bilic ile de oynadı. Kapasitesi bu kadar Necip'in. Daha fazlasını beklemeye gerek yok. Hata yapınca o da zarar görüyor.