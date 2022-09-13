Necip Uysal'a kapıyı işaret etti! Efsane isimden ağır eleştiri

Açıkçası Necip için de artık üzülüyorum. Kim gelse, gitse yine de Necip oynuyor. Bu da garip. Sergen Yalçın'la, Şenol Hoca ile, Slaven Bilic ile de oynadı. Kapasitesi bu kadar Necip'in. Daha fazlasını beklemeye gerek yok. Hata yapınca o da zarar görüyor.